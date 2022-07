Place au Duc de Kent

Photo courtoisie

Le 88e tournoi de golf Duc de Kent se tient aujourd’hui et demain dans les allées du Club de golf Royal Québec de Boischatel. Considéré comme une étape de la triple couronne du circuit amateur québécois, cet événement regroupe les meilleurs joueurs au Québec. Les départs se feront entre 7h et 14h30 aujourd’hui, et les 70 meilleurs et égalités seront de la ronde finale demain entre 7h et 11h. Le champion du club hôte 2021, David Tweddell (photo), sera de l’événement. Le Royal Québec vous invite à suivre gratuitement les meilleurs joueurs québécois sur le terrain.

Nouveau DG au Grand Marché

Le président du conseil d’administration de la Coopérative des Horticulteurs de Québec (CHQ), Jean-François Marcoux, m’annonce la nomination de Steve Ross (photo) à titre de directeur général du Grand Marché de Québec. Il succède à Jade-Éva Côté-Rouillard, qui a occupé ce poste au cours des 16 derniers mois. Steve Ross était, jusqu’à tout récemment, vice-président de la croissance de Nvira, poste qu’il occupait en parallèle de celui de président de sa propre agence de service-conseil, RS2 Conseil inc., fondée en 2015. D’autres l’ont connu à titre de directeur des ventes et du développement de marché de plusieurs entreprises phares de la Capitale-Nationale, telles que le Château Laurier, Surmesur et Le Capitole pour ne nommer que celles-là. Il est l’ancien président de la Jeune Chambre de commerce de Québec (2015) et de la Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec (de 2019 à 2021). Son mandat au Grand Marché de Québec débutera aujourd’hui même.

Nouveaux locaux pour Fasken

Le cabinet d’avocats Fasken, plus important cabinet du Québec, a déménagé récemment dans un tout nouvel édifice à proximité du Vieux-Port de Québec. Situé au 365, rue Abraham-Martin, ce nouveau carrefour d’affaires, alliant modernité et convivialité, permet à l’équipe de Québec d’optimiser l’efficacité et la performance de ses services grâce à des installations à la fine pointe de la technologie. La construction de ce nouveau bureau par des entreprises de Québec consolide la mission du cabinet. Fier de son empreinte dans la ville, le cabinet s’enorgueillit d’encourager les entreprises d’ici, et le tout nouvel Édifice Fasken, qui a vu le jour grâce au talent et au génie des gens de Québec, en est un témoignage certain.

En souvenir

Le 4 juillet 1935. Inauguration du pont de l’Île-d’Orléans par le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau. Le pont suspendu, d’une longueur de 1,7 km, relie l’île d’Orléans à la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Il sera ouvert à la circulation routière deux jours plus tard, soit le 6 juillet 1935.

Anniversaires

Benoît Theetge (photo), coureur automobile et copropriétaire du Groupe Theetge (automobiles)... Dumas, auteur-compositeur-interprète québécois, 43 ans... Pascale Banville, maintenant installée aux États-Unis, 54 ans... Margaret F. Delisle, ex-présidente et commissaire de la Commission des champs de bataille nationaux CCBN, 76 ans... Michel Jeffrey, conseiller spécial de Suspension et ressorts Michel Jeffrey, 79 ans... Gina Lollobrigida, actrice italienne, 95 ans.

Disparus

Le 4 juillet 2021: Raymond Brousseau (photo de gauche), 83 ans, artiste, collectionneur passionné et grand donateur au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ)... 2021: Matiss Kivlenieks (photo de droite), 24 ans, gardien de but letton des Blue Jackets de Columbus de la LNH... 2019: Marcel Tardif, 81 ans, maître de cérémonie au cabaret Le Coronet dans les années 1960 à Québec, Grand Chevalier du Conseil Laval des Chevaliers de Colomb, retraité de la brasserie Labatt... 2019: Laurent McCutcheon, 76 ans, militant des droits des personnes LGBT... 2019: Jean Royer, 81 ans, poète, essayiste, journaliste et figure majeure de la littérature québécoise... 2018: Carmen Campagne, 58 ans, auteure-compositrice-interprète (chanteuse pour enfants), originaire de la Saskatchewan... 2016: Marcellin Gaudreau, 77 ans, bénévole de la première heure au Tournoi Pee-Wee de Québec... 2014: Richard Scaife, 82 ans, éditeur de presse, homme d'affaires, philanthrope et lobbyiste américain... 2013: Iain McColl, 59 ans, acteur écossais... 2006: Oriel Barrette, 90 ans, ténor québécois... 2003: Barry White, 58 ans, chanteur, compositeur et producteur américain... 2003: André Claveau, 91 ans, chanteur de charme français... 1993: Bona Arsenault, 89 ans, ex-ministre libéral.