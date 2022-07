Rendue invalide par une mystérieuse maladie

À 42 ans seulement, une femme de Québec se retrouve hypothéquée par une mystérieuse maladie qu’une douzaine de spécialistes ne sont jamais parvenus à identifier, mais qui pourrait provenir d’une morsure de tique selon une spécialiste.

La santé de Cathy Poulin a commencé à péricliter en mai 2018 alors qu’elle a été frappée d’une grande fatigue « anormale ». Rapidement, son état s’est détérioré.

« Il n’y a pas une journée où je n’ai mal nulle part et ça n’a fait que se dégrader depuis », confie celle qui passe ses journées alitée.

Agente de bureau à Retraite Québec, Cathy Poulin n’a jamais pu retourner travailler depuis bientôt quatre ans. « À la fin, je calculais quels étaient les chemins où j’avais le moins de pas à faire », se rappelle la femme.

Et sa vie familiale en a aussi pris un coup alors que c’est son conjoint qui doit s’occuper des quatre enfants, âgés de 8 à 18 ans.

« Je les vois grandir devant moi, mais je ne peux plus rien faire pour eux », laisse tomber celle qui se sent spectatrice de sa propre vie depuis quatre ans.

Surtout que les médecins consultés n’ont jamais pu « mettre le doigt sur le bobo ».

Neurologue, gastroentérologue, pneumologue, cardiologue, médecine interne, ergothérapeute, kinésiologue et même psychologue et psychiatre, personne n’a pu donner de diagnostic à Cathy Poulin.

« J’ai même pensé comme option à l’aide médicale à mourir un jour. Je ne me donnerai pas la mort, mais est-ce que je veux vivre encore 40 ans comme ça, à toujours me dégrader ? » se questionne à regret la femme.

Espoir renouvelé

Une faible lueur d’espoir a toutefois récemment percé le long tunnel noir dans lequel est engouffrée Mme Poulin, après une consultation à la clinique privée I-LIV de Bromont, spécialisée dans la maladie de Lyme.

« La Dre [Sophie] Michaud nous a posé des questions sur nos voyages, si on était allés en Estrie [la région du Québec où les morsures de tiques sont les plus fréquentes] et là, on a allumé. Il y a cinq ans, une fête à Orford dans le bois et un mariage à Bromont le même été », raconte son conjoint, David Riopel.

Nouveau traitement

Même si les résultats d’un premier test envoyé aux États-Unis pour la babésiose, une maladie parente de celle de Lyme, sont revenus négatifs, Mme Poulin a entrepris un traitement d’antibiotiques qui pourrait lui faire retrouver des capacités.

« On ne peut pas me dire qu’est-ce qui va s’améliorer, quand et jusqu’où. Mais je n’ai pas d’autres options. [...] Si je retrouve juste 30 %, ce sera déjà beaucoup pour moi », soupire la dame.

Son conjoint précise que depuis le début du traitement, les symptômes ont augmenté, ce qui était prévu selon leur médecin.

« Elle nous expliquait que si les symptômes empirent au départ, c’est que la bactérie lutte et qu’on a possiblement visé juste », indique M.Riopel.

Les symptômes quotidiens de Cathy Poulin

Maux de tête

Douleurs aux articulations et aux muscles

Problèmes digestifs

Insomnie

Hypersensibilité à la lumière et aux sons

Fatigue constante

Problèmes de concentration et de mémoire

Problèmes de tension cardiaque

Du travail pour mieux outiller les médecins

Soulagée de se savoir enfin prise en charge, Cathy Poulin déplore le fait d’avoir effectué un véritable chemin de croix à travers le système de santé québécois.

« Je ne comprends pas. C’est leur devoir. Tu ne trouves pas le problème avec tes connaissances, avec ce que tu es habitué de voir, c’est ton devoir d’aller plus loin au lieu de dire : “Non, je n’y crois pas”. C’est illogique », déplore la femme de Québec, qui a perdu ses capacités depuis cinq ans, potentiellement en raison d’une maladie liée à la tique non traitée.

Phénomène récent

Mme Poulin a pourtant rencontré une pléthore de spécialistes. Chacun d’entre eux s’en est « lavé les mains », estime-t-elle.

« Il n’y a rien, donc on vous libère. Personne ne voulait aller plus loin, excepté mon médecin de famille, qui m’a bien suivie. »

Des microbiologistes-infectiologues consultés par Le Journal confirment que du travail reste à faire pour outiller les médecins de la province sur ces maladies relativement nouvelles au Québec.

« C’est clair qu’on pourrait faire mieux, mais il faut rappeler que dans les universités québécoises, ça ne fait que quelques années que ces maladies sont implantées dans le curriculum. Plusieurs médecins n’y ont jamais été confrontés », explique le Dr Alex Carignan, microbiologiste à l’Université de Sherbrooke, qui a récemment publié une étude concluant qu’une fois diagnostiquée, la maladie était très bien traitée au Québec.

Sa collègue du CIUSSS de l’Estrie, la Dre Mirabelle Kelly, ajoute que les médecins devront donc prendre l’habitude de questionner les patients sur leurs activités pour identifier une possible morsure de tique. « On doit développer ce réflexe », estime-t-elle.

En progression

Ce travail d’éducation est d’autant plus important que ces maladies se répandent à mesure que les changements climatiques déplacent les bestioles de plus en plus au nord.

En effet, plusieurs régions sont maintenant classées par l’INSPQ comme des endroits où le risque est « présent ». C’est notamment le cas de Québec, de certains coins en Chaudière-Appalaches, ou même de la Haute-Mauricie et du Saguenay.

« J’aimerais qu’on soit plus proactif en santé publique, insiste le Dr Carignan. Avec la maladie de Lyme, on a été en réaction, mais là, on a la chance pour l’anaplasmose, la babésiose et d’autres d’être proactifs et de faire de la surveillance. »

Parce qu’une fois contractée après la morsure, la maladie restera toujours difficile à détecter. « Beaucoup ont des symptômes non spécifiques, il y a une réelle difficulté à émettre un diagnostic précis », explique la Dre Kelly.