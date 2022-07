Steve Claggett de retour dans le ring dans un mois

Le Canadien Steve Claggett renouera avec l’action quand il se mesurera à son compatriote Tony Luis le 6 août, à l’occasion d’un gala de boxe présenté à Cornwall.

• À lire aussi: Défi de boxe amateur: des participantes examinées... par une vétérinaire

• À lire aussi: Kim Clavel a «quelque chose sur le cœur»

Claggett (31-7-2, 21 K.-O.) tentera de signer une troisième victoire de suite. Il a défait par mise hors de combat l'Argentin Sebastian Ezequiel Aguirre le 3 mars au Casino de Montréal. L’ancien rival de Junior Ulysse, Mathieu Germain et David Théroux s’attend à trimer dur contre un boxeur local qui devrait recevoir les encouragements de la foule.

«C'est un grand combat pour la boxe canadienne où deux vrais guerriers, qui donnent encore tout ce qu’ils ont dans le ring après une décennie à exercer le sport le plus difficile au monde, s’affronteront enfin, a déclaré le poids super léger dans un communiqué d’Eye of the Tiger Management. Maintenant, nous allons voir qui a travaillé le plus fort, qui a fait le plus d'efforts et qui s'en sortira quand la cloche sonnera. Ce combat se prépare depuis longtemps et il n'y aura pas de retour en arrière. Voyons voir qui le veut davantage.»

Pour sa part, Luis (29-5-0, 10 K.-O) souhaite freiner une série de deux échecs. Il s’est incliné par décision unanime face à John Bauza au Madison Square Garden de New York en mars.

Peu d'événements sont aussi motivants qu'un combat où deux boxeurs se retrouvent à la croisée des chemins. En effet, cet affrontement peut ouvrir des portes au vainqueur alors qu'il peut avoir l’effet inverse pour son rival.

«Claggett et moi avons eu des parcours similaires : déjouer les pronostics, faire notre chemin en tant que guerriers et compétitionner au plus haut niveau sans regarder en arrière, a mentionné l’Ontarien. Nous avons toujours su que ce jour viendrait, mais nous ne savions pas quand. Maintenant, nous le savons, et les partisans en sortiront grands gagnants.»