Un ex-joueur québécois du Canadien est décédé

L’ancien attaquant de la Ligue nationale de hockey (LNH) Jean-Guy Gendron est décédé à l’âge de 87 ans.

C’est ce qu’a appris le site francophone du circuit Bettman, lundi.

Le natif de Montréal a joué dans la LNH de 1955 à 1972. Il a porté l'uniforme des Rangers de New York, des Bruins de Boston, du Canadien de Montréal et des Flyers de Philadelphie. Il a touché la cible à 182 reprises et fourni 201 mentions d’aide pour 383 points en 863 rencontres.

Gendron a aussi disputé les deux premières saisons de l’histoire des Nordiques de Québec, dans l’Association mondiale de hockey. Après avoir accroché ses patins en 1974, il a été l’entraîneur-chef du club de la Veille Capitale pendant deux campagnes.

Après son passage derrière le banc, Gendron a connu une longue carrière comme golfeur professionnel. Il a longtemps été associé au Club de golf Bic de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, et au Club de golf Lac St Joseph, dans la région de Québec.