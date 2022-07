Voir un pays sombrer

Je me suis toujours méfié de l’antiaméricanisme primaire.

Chaque fois que j’entendais des amis dire du mal des États-Unis, je me faisais un devoir de leur rappeler que le pays qu’ils maudissaient était la patrie de Philip Roth, Louis Armstrong, Jackson Pollock, James Baldwin, Carson McCullers, Orson Welles, etc.

L’AMÉRIQUE VICTIME D’ELLE-MÊME

Mais plus ça va, plus j’ai de la difficulté à contredire les antiaméricains.

Je regarde ce qui se passe chez nos voisins du Sud, et tout ce que je ressens est de la peur.

Et une peine immense.

C’est comme si les œuvres des artistes américains que je vénérais, leur intelligence, leur talent, leur génie, ne faisaient plus le poids face au colossal raz-de-marée de bêtise qui est en train de submerger le pays.

Que peut une toile de Jean-Michel Basquiat ou un roman de Norman Mailer contre l’ignorance crasse de la masse et l’extrémisme hystérique des élites, tant à gauche qu’à droite ?

Rien. Nous ne sommes plus dans les années 1960, quand la culture avait encore une certaine influence — pour ne pas dire une influence certaine — sur la direction que pouvait prendre le pays.

Les romans importants, maintenant, ne se retrouvent plus sur la liste des meilleurs vendeurs, et les universités sont devenues des usines de propagande à la solde des dernières idées à la mode.

Bref, plus ça va, plus j’ai l’impression de voir le Titanic sombrer.

D’assister à la lente et interminable agonie d’une civilisation.

Ce ne sont pas les Russes qui auront finalement eu raison des É.-U. ni les Chinois.

Ce sont les Américains eux-mêmes qui auront mis le feu à leur propre baraque.

Les États-Unis sont littéralement en train d’imploser.

Rongés par leurs propres démons.

TOUTES LES OPINIONS S’ÉQUIVALENT

Je sais que c’est un lieu commun de citer cet auteur lorsqu’il est question des États-Unis, mais Alexis de Tocqueville avait tout prévu.

Dans De la démocratie en Amérique, son magnum opus publié en 1835, le célèbre philosophe français disait que les notions de liberté et d’égalité, si chères aux Américains, risquaient de les mener à leur perte si ceux-ci en venaient à les considérer comme des valeurs absolues.

Car une société, qu’on le veuille ou non, est une chaîne.

Or, l’homme qui se croit entièrement libre et qui ne reconnaît aucune forme d’autorité (qu’elle soit politique, intellectuelle ou morale) ne se considère pas comme faisant partie d’une chaîne, mais comme un anneau autonome qui se suffit à lui-même et ne doit rien à personne.

Non seulement cet individu s’éloignera des affaires de la cité pour ne s’intéresser qu’à sa vie privée, mais il finira par croire que ses opinions sont aussi valables que celles de n’importe quel expert.

LE DÉCLIN DE L’EMPIRE

C’est ce qui arrive actuellement aux États-Unis.

Trump, c’est ça : la perversion de l’idéal égalitaire. La notion d’égalité poussée à son paroxysme.

Toutes les opinions se valent, aucune théorie n’est plus crédible qu’une autre, il suffit que j’aie la conviction qu’une chose est vraie pour qu’elle le devienne.

Comment pouvez-vous construire une société cohérente sur de telles bases ?

Comment éviter l’effritement ?