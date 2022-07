BRETON, Martin



À son domicile, le 20 juin 2022, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Martin Breton, fils de feu monsieur André Breton et de dame Charlotte Blouin. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à laà compter de 14h.Les cendres seront déposées le lendemain au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre sa mère bien-aimée Charlotte Blouin (feu André Breton), ses frères et soeurs: Richard, Michèle (Michel Jean), Hélène, Jacques (Chantal Landry), Jean (Caroline Biron). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la