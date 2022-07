MERCIER, Soeur Marie-Marthe

s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 1er juillet 2022, à l'âge de 94 ans dont 75 ans de vie religieuse, est décédée Soeur Marie-Marthe Mercier (en religion Soeur Irène-Marie, Soeur de la Charité-de-Saint-Louis). Native de Notre-Dame-du-Rosaire, elle était la fille de feu Siméon Mercier et de feu Alphonsine Gaudreau. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse et leurs personnes associées. Elle était la soeur de feu Soeur Rolande, feu Iréné (feu Yvonne Noël), feu Camille (feu Camille Dubé), feu Albert (Fernande Tanguay), feu Soeur Irène, feu Jacqueline, feu Armande (feu Robert Lévesque), feu Alcide (Lina Ouellet), Agathe (Gilles St-Pierre) et de Gabriel (Yvette Lajeunesse). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La défunte sera exposée à lade 9h à 11h et de 12h30 à 13h30.et de là au Cimetière Mont-Marie, section Bienville, sous la direction du