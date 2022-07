Baril a confiance d’être au Tour de France

Malgré une sérieuse blessure au genou gauche subie samedi lors de la troisième étape du Giro d’Italie, qui l’a forcée à l’abandon, Olivia Baril garde espoir de prendre le départ du Tour de France qui s’élancera de Paris le 24 juillet.

Après avoir reçu 25 points de suture pour refermer trois plaies, dont une qui était tellement profonde qu’on pouvait voir le tendon, la cycliste de la formation continentale italienne Valcar-Travel&Service est de retour chez elle en Espagne depuis lundi.

« Je suis au lit, je marche peu et on va m’enlever mes points dans 10 à 15 jours, a raconté Paradis au cours d’une entrevue, lundi. Ça va être juste que je sois prête, mais je suis confiante même si plusieurs personnes ne le sont pas.

« Quand il m’a vu le genou, mon docteur m’a dit que c’était certain que je ne serais pas capable de prendre le départ, poursuit la cycliste de 24 ans de Rouyn-Noranda. Mon coach, lui, me dit de prendre ça une étape à la fois. Je vais tout faire et l’annonce sera faite deux jours avant le départ. Si je ne suis pas capable, on va me remplacer et la vie va continuer. »

Une chute évitable

À son premier Grand Tour, Baril avait hâte de voir sa réaction avant que la malchance ne frappe. « Ce n’était pas un secteur difficile ou technique, et cette chute aurait pu être évitée, a-t-elle indiqué. C’est dommage que je ne puisse pas montrer ma forme, mais cet incident est hors de mon contrôle et ça ne donne rien de pleurer des heures sur mon sort. Je devais décider quel genre d’athlète que j’étais. Une athlète qui joue le drame ou qui se concentre sur sa récupération et son avenir. »

Vainqueure du maillot de meilleure jeune et 9e au classement général du Tour de Suisse avant de se pointer en Italie, Baril avait affiché ses couleurs à l’aube des deux grands rendez-vous de la saison.

« J’ai démontré que j’avais la forme pour pouvoir grimper avec les meilleures, a-t-elle affirmé. Dans les circonstances, c’est important de faire preuve de résilience. Plusieurs filles auraient pleuré sur leur sort et auraient oublié une possible participation au Tour de France. »

Un rêve qui se réalise

La nouvelle ne sera confirmée qu’à la conclusion du Tour de France, mais Baril peut déjà assurer qu’elle se joindra à une formation du World Tour la saison prochaine. « Depuis l’âge de 17 ans, je veux me rendre au World Tour, a résumé l’étudiante en ostéopathie. C’est enfin la bonne année. Le processus est plus long quand tu viens d’Amérique du Nord. »

Un contrat de deux ans en poche, Baril n’a pas à craindre pour son avenir à moyen terme même si elle doit renoncer à la prochaine édition du Tour de France. « Si je n’avais pas d’équipe en 2023, je serais extrêmement stressée, a-t-elle reconnu. Je ne pourrais pas demander mieux comme début de saison. J’ai remporté ma première course en carrière et j’ai terminé en 16e place à la Flèche Wallonne. J’ai montré que j’ai du talent quand je suis bien encadrée. Avec un bon développement, j’ai le potentiel pour être une favorite un jour. »

Décision logique

Baril gardera toujours une place importante dans son cœur pour Valcar-Travel&Service.

« Je leur serai toujours redevable. Alors que personne ne croyait en moi et ne répondait à mes demandes, ils m’ont donné une chance. Sans eux, je ne sais pas si je pratiquerais encore le vélo. »

Aura-t-elle un pincement au cœur au moment de quitter ? « Je vais quitter oui et non. Tous vont comprendre que c’est une décision logique lorsque l’équipe en fera l’annonce. »

Au sein de sa nouvelle équipe, Baril ne travaillera plus avec son entraîneur actuel et ami de cœur Charles-Étienne Chrétien qui porte les couleurs de la formation PremierTech U-23. « La formule a bien fonctionné avec Charles-Étienne, mais le changement va bien se faire. »