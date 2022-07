Boursiers Cascades

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec(FAEQ) a présenté, le 9 juin dernier, le 18e Programme de bourses Cascades, qui remettra à nouveau cette année un total de 80 000 $ en bourses à 23 étudiants-athlètes émérites. Parmi ceux-ci et celles-ci, notons : Louis-David Chalifaux de Cap-Rouge (ski acrobatique bosses) et Jean-Benoît Simard Gagnon de Saguenay (baseball) de même que les trois autres sur la photo. Dans l’ordre habituel : Mario Plourde, président et chef de la direction chez Cascades ; les boursiers Gabrielle Jelonek de Saint-Antoine-de-Tilly (patinage de vitesse longue piste), Anne-Catherine Théberge de Lac-Beauport (ski alpin) et Raphael Fournier de Lévis (water-polo), et Patricia Demers, directrice générale de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.

Les 100 ans de la Faculté de musique

Photo courtoisie

L’année universitaire 2022-2023 marque le 100e anniversaire de la Faculté de musique de l’Université Laval. Pour l’occasion, la Faculté organise une série d’événements, dont le lancement des festivités effectué le 10 juin dernier au Palais Montcalm jusqu’à l’événement de clôture, soit le Congrès du 100e, organisé par la Faculté de musique, du 16 au 21 mai 2023, à l’Université Laval, sous le thème « Dialogues ». Tout au long de l’année, ateliers, concerts, cours de maître, conférences, académie estivale et autres événements commémoreront les dix décennies de la Faculté. Fondée en 1922, l’École de musique de l’Université Laval est la première institution d’expression française au Québec à offrir des programmes dans le domaine musical. La Faculté de musique de l’Université Laval est l’une des premières au Canada à offrir un programme complet de formation théorique et instrumentale conduisant à un baccalauréat. Plus de 3000 étudiantes et étudiants y ont été formés à ce jour.

Défi Entreprises Québec

Photo courtoisie

Près de 6000 personnes, provenant de 325 entreprises de la région de Québec, se sont mobilisées au profit de la santé physique et mentale, le samedi 11 juin dernier, au parc de la Pointe-aux-Lièvres, pour le grand retour en présentiel à Québec du Défi Entreprises Québec, présenté par Beneva et en collaboration avec 107,5 Rouge FM. L’événement sportif a permis d’amasser 52 000 $ en dons, un record, pour la Fondation Jeunes en têtes, qui a pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Mariana Mazza (photo), humoriste québécoise d’origine uruguayenne et libanaise, 32 ans... Andréanne A. Malette, auteure-compositrice-interprète, 34 ans... Alexander Radulov, attaquant des Stars de Dallas (LNH), 36 ans... Amélie Mauresmo, Française, joueuse professionnelle (1993 à 2009) de tennis, 44 ans... Gaétan Barrette, médecin, député de La Pinière, 66 ans... Dany Aubé, chanteuse québécoise, 75 ans... Pierre-Marc Johnson, juriste et médecin, avocat-conseil chez Lavery, 76 ans... Guy Latraverse, imprésario et producteur québécois, 83 ans.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 5 juillet 2012. À Londres, au Royaume-Uni, on inaugure le plus haut gratte-ciel d’Europe : le Shard London Bridge (photo). The Shard, ou l’éclat, en français, culmine à 309,6 m sur 95 étages.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 juillet 2021 : William Smith (photo), 88 dans, acteur américain qui a joué dans plus de 300 films ou épisodes de séries télévisées, dont de nombreux films d'action de séries... 2020 : Aubert Pallascio, 82 ans, comédien québécois connu pour ses rôles dans plusieurs séries québécoises d’envergure... 2020 : Nick Cordero, 41 ans, célèbre acteur canadien connu des planches de Broadway... 2018 : Claude Lanzmann, 92 ans, cinéaste, réalisateur du monumental Shoah, écrivain, philosophe et journaliste français... 2016 : André Montmorency, 77 ans, comédien et metteur en scène québécois... 2015 : Diana Douglas Webster, 92 ans, première femme de Kirk Douglas... 2014 : Noel Black, 77 ans, réalisateur, scénariste et producteur américain... 2010 : Bob Probert, 45 ans, l’un des pugilistes les plus redoutés de l'histoire de la LNH... 2008 : Jean-Guy Chapados, 65 ans, musicien québécois... 2007 : Claude Béchard « Ti-Bé », 68 ans, ex-juge de lignes de la LNH... 2007 : Régine Crespin, 80 ans, soprano française... 2002 : Ted Williams, 83 ans, légende du baseball majeur... 1988 : Claude Brunet, fondateur du Comité provincial des malades.