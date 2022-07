D''autres travaux majeurs à venir à Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke a annoncé, mardi matin, que le boulevard de Portland subira une cure de rajeunissement entre le viaduc de l’autoroute 410 et le boulevard Lionel-Groulx.

Le boulevard de Portland est l’une des artères les plus achalandées de la ville, avec environ 30 000 véhicules qui y circulent chaque jour dans le secteur du Carrefour de l’Estrie.

Afin de limiter les impacts sur la circulation et pour les commerçants, les travaux d’asphaltage se dérouleront de soir et de nuit, du dimanche 18 h au vendredi 6 h durant environ trois semaines, une mesure exceptionnelle. Au moins une voie dans chaque direction demeurera ouverte à la circulation lors des travaux. Les usagers sont tout de même invités à éviter le secteur et à emprunter la rue King Ouest durant cette période.

Aucun changement n’est prévu pour les utilisateurs du transport en commun.

Des travaux sur la rue Prospect

Un autre chantier entraînera aussi des entraves majeures à Sherbrooke. Dès jeudi, la rue Prospect sera complètement fermée entre les rues Bouchette et Jacques-Cartier.

La circulation automobile sera permise le soir et durant le week-end. Les travaux devraient durer une semaine. Un détour est prévu via les rues Beckett et Duvernay.

Concernant le chantier aux coins des rues Belvédère et Galt Ouest, les travaux avancent rondement. La Ville espère que tout soit terminé pour les vacances de la construction, soit d’ici deux à trois semaines.