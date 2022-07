Des sacs d’école bonifiés pour la rentrée

Devant le coût de la vie qui augmente, l’organisme trifluvien Les Artisans de la Paix a décidé de modifier la traditionnelle distribution de sacs d’école remplis de matériel scolaire pour les familles dans le besoin. En plus des cartables, crayons et cahiers, des vêtements et des collations seront offerts.

La rentrée scolaire est une période importante pour les enfants qui souhaiteraient avoir du matériel et des vêtements neufs chaque année.

«On s’est dit "comment bonifier le service qu’on offrait déjà, les sacs à dos?" Donc là, maintenant, on parle plus de paniers de la rentrée», a expliqué le directeur général des Artisans de la Paix, Robert Tardif.

L’organisme souhaite concevoir 500 paniers, ce qui coûtera environ 50 000$.

«Les familles nous ont communiqué le fait que la rentrée scolaire qui s’en vient était une épreuve qui était difficile et qui les stressait. On a créé ce projet-là en partenariat avec d’autres organismes, ce qui fait en sorte qu’on va aller chercher plus de familles», a ajouté une intervenante de l’organisme, Charline Vaugeois.

Le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Solidarité sociale, de l’Immigration, de la Francisation, de l’Intégration et responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, a gonflé sa contribution annuelle, la faisant passer de 5000 à 10 000$ pour soutenir le projet.

Déjà, 200 familles sont inscrites pour bénéficier des articles pour la rentrée.

Pour donner, il faut placer les articles dans une boîte et aller la porter aux locaux des Artisans de la Paix. Les dons en argent sont également acceptés.

Pour les familles intéressées à recevoir ces paniers, il faut contacter l’organisme directement ou celui avec qui elles font affaire normalement et qui font partie du projet. La distribution se déroulera les 17, 18 et 19 août, avec possibilité de prolongement les 22, 23 et 24 août prochain.