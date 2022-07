Il faut rapatrier le catalogue des Films Séville

Quand nos entreprises tombent dans les mains des sociétés étrangères, elles deviennent forcément à la merci de décisions qui se prennent à l’étranger. Et quand les boss étrangers décident de tirer la plogue, it’s really too bad for us. On n’a pas un mot à dire.

C’est ce qui vient d’arriver avec la décision de la multinationale américaine Hasbro, qui vient d’ordonner à Les Films Séville de mettre fin à son service de distribution en salle de longs métrages.

Les Films Séville est une filiale d’Entertainment One, que la multinationale Hasbro, spécialisée dans la vente de jeux, figurines, jouets et peluches, a acquise en décembre 2019, juste avant le déclenchement de la pandémie de COVID-19, pour la somme astronomique de 3,8 milliards $ US (plus de 4,8 milliards $ CA).

La fermeture des Films Séville est d’autant catastrophique pour la culture québécoise que Séville était non seulement le plus gros distributeur de films québécois, mais en plus, c’est le distributeur qui détient le plus important catalogue de longs métrages québécois.

CÔTÉ DISTRIBUTION

Pas de doute que les autres distributeurs québécois vont tout faire pour tenter de convaincre les producteurs habitués à faire affaire avec Les Films Séville de leur céder leurs prochains longs métrages.

Font, entre autres, partie de ce groupe : Les Films Opale, Maison 4:3, K-Films Amérique, Axia Films, TVA Films, Filmoption International, etc.

Le problème ? Aucun des distributeurs québécois existants n’a investi dans le passé autant d’argent dans la distribution et la promotion des films québécois que Les Films Séville.

On verra...

L’AVENIR DU CATALOGUE

Pour la pérennité de la culture québécoise, il faut à tout prix rapatrier entre les mains d’une société québécoise le catalogue de longs métrages québécois que détient Les Films Séville, lequel renferme également les films distribués antérieurement par Alliance Atlantis Vivafilm, à la suite de sa fusion avec Séville.

Ce catalogue regroupe notamment Les Invasions barbares ; La Chute de l’empire américain ; Incendies ; Juste la fin du monde ; Mommy ; 14 jours, 12 nuit ; 1987 ; 1991 ; Menteur ; Bon Cop, Bad Cop 2 ; SAM ; 1:54 ; De père en flic ; Le Démantèlement ; Tu dors Nicole ; Gabrielle ; La disparition des lucioles ; Inch’Allah ; Louis Cyr : L’Homme le plus fort du monde ; Pieds nus dans l’aube ; Hochelaga, Terre des âmes ; Mafia Inc. ; La Grande séduction ; Sarah préfère la course ; King Dave ; Corbo ; Mon cirque à moi ; L’arracheuse de temps, Une révision ; etc.

En plus, on y retrouve Lignes de fuite de Myriam Bouchard et Catherine Chabot, le nouveau film de la prolifique productrice de Cinémaginaire Denise Robert, qui arrive en salle cette semaine.

Pour une multinationale comme Hasbro, dont la vente de jouets et de jeux représente 85,3 % du volume d’affaires (6,7 milliards $ US, un peu plus de 8,6 milliards $ CA), le catalogue des films québécois de Séville ça ne représente financièrement que des pinottes.

Mais pour nous, au Québec, ce catalogue vaut son pesant d’or culturel.

Et comme la production de nos films est grandement financée avec les fonds publics par l’entremise de la SODEC (Québec) et de Téléfilm (fédéral), on a collectivement intérêt à rapatrier au sein d’une société québécoise le catalogue des films québécois des Films Séville.