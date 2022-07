La détresse mentale est un fléau

Avez-vous remarqué, Madame DesChâtelets, à quel point on voit de plus en plus de publicité sur la maladie mentale qui sévit dans notre monde moderne ? Partout dans les médias, on parle de dépression, de suicide, et de plusieurs autres formes de détresse psychologique. Et partout, on encourage les gens à parler de ce qu’ils ressentent.

C’est une bonne chose, mais on oublie l’autre côté de la médaille. Il faut faire de la publicité pour inciter les gens à « écouter ». Si personne n’écoute, comment voulez-vous que ça aide ceux qui parlent, puisque toutes les raisons sont bonnes pour ne pas écouter ? Écouter vient en premier, parler, ça vient après. Ne brûlons pas les étapes.

Guy

L’un ne va pas sans l’autre, mais comme il faut bien commencer quelque part pour enclencher un mouvement, je trouve que l’option d’inciter les gens à parler de leur détresse vaut mieux que s’abstenir.