Correction en règle pour le CF Montréal

C’était Jour de l’Indépendance aux États-Unis et il y a eu des feux d’artifice au Dignity Health Sports Park de Carson, où le Galaxy de Los Angeles a infligé une correction de 4 à 0 au CF Montréal, hier.

Les Montréalais ont connu un match digne d’une jeune équipe qui est capable du meilleur comme du pire.

Ils tiraient de l’arrière 2 à 0 quand ils sont revenus sur le terrain pour amorcer la seconde demie et ils ont bien entrepris celle-ci, mais une belle poussée de Julian Araujo, qui s’est moqué de Jojea Kwizera sur le flanc gauche, lui a permis de centrer pour Rayan Raveloson, qui a marqué le troisième but des siens à l’heure de jeu. Raveloson a complété son doublé à la 79e.

Après avoir surpris avec une victoire de 2 à 1 à Seattle la semaine dernière, le Bleu-blanc-noir est revenu sur terre dans cette rencontre où rien n’a fonctionné.

L’équipe rentre de son voyage dans l’Ouest avec trois points sur une -possibilité de six, ce qui est tout de même positif. Elle occupe la troisième position dans l’Association de l’Est avec 29 points, un de moins que l’Union de Philadelphie et trois derrière les Red Bulls de New York, qui ont joué une rencontre de plus.

Le CF Montréal devra se remettre vite sur les rails puisqu’après six heures d’avion pour revenir à la maison, il devra déjà préparer son prochain duel contre Kansas City, samedi, au Stade Saputo.

But rapide

Los Angeles traversait une période difficile avant cette rencontre avec une seule victoire en six parties (1-3-2).

Le Galaxy a toutefois rapidement donné le ton et a ouvert la marque dès la 8e minute quand Chicharito a déjoué Sebastian Breza d’un tir entre les jambes.

D’ailleurs, la défense montréalaise a eu beaucoup de mal à contenir le Mexicain.

Malgré tout, la réponse des visiteurs a été bonne et ils ont créé quelques occasions intéressantes.

Avant de retraiter au vestiaire sur un recul de 1 à 0, Joel Waterman a été trouvé coupable d’une main sur la ligne de la surface, une séquence que l’officiel Tim Ford est allé revoir pour accorder un tir de pénalité.

Dejan Joveljic a battu Breza d’un tir à sa gauche alors que le Québécois plongeait à droite même si Romell Quioto a semblé lui indiquer plusieurs fois d’aller à sa gauche. Le gardien n’a pas arrêté un tir cadré des locaux.

Formation inusitée

Wilfried Nancy a proposé une formation plutôt inusitée en plaçant Lassi Lappalainen comme piston droit alors qu’il joue habituellement à gauche. Il a tout de même été bien animé. À sa place, Nancy a titularisé Kwizera, qu’on n’avait jamais vu à ce poste et qui ne l’a pas eu facile.

Comme Djordje Mihailovic est encore sur la touche, c’est le jeune Ismaël Koné qui a eu la tâche de développer le jeu en milieu de terrain. Pas évident pour le Montréalais de 20 ans, qui courait un peu partout.

Photo USA TODAY Sports

Quant à Joaquin Torres, il a encore prouvé qu’il devait en faire moins, ce qui lui permettrait de travailler mieux.

Plusieurs joueurs ont eu une soirée difficile face à un Galaxy teigneux, dont les milieux défensifs Samuel Piette et Victor Wanyama, ainsi que Waterman, ce qui est plutôt rare pour lui dernièrement.