Mike Grier écrit une page d'histoire

Mike Grier est devenu mardi le premier Noir à décrocher un poste de directeur général dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) lorsqu’il a été embauché par les Sharks de San Jose.

L’homme de 47 ans remplace ainsi Mike Will, qui avait obtenu l’emploi de DG par intérim en novembre dernier, après la démission de Doug Wilson. Ce dernier était en poste depuis mai 2003.

Après une carrière de 1060 rencontres dans la LNH comme attaquant, Grier travaillé en tant que recruteur chez les Blackhawks de Chicago (2014 à 2018), entraîneur adjoint avec les Devils du New Jersey (2018 à 2020) et plus récemment conseiller aux opérations hockey chez les Rangers de New York.

Sharks Introduce Mike Grier as General Manager https://t.co/Bh3rI49cVc — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) July 5, 2022

Comme joueur, le natif de Detroit a porté les uniformes des Oilers d’Edmonton, des Capitals de Washington, des Sabres de Buffalo et des Sharks. Il a amassé 162 buts et 221 mentions d’aide pour 383 points en 1060 rencontres dans la LNH.

Il a passé trois saisons dans l’organisation des Sharks, entre 2006 et 2009.

Grier n’est par ailleurs pas le premier membre de sa famille à obtenir un poste de DG au sein d’une organisation sportive nord-américaine. En effet, son frère aîné Chris est le directeur général des Dolphins de Miami, dans la NFL, depuis 2016.

Pour revenir aux Sharks, l’équipe de la Californie n’a pas participé aux séries éliminatoires lors des trois dernières campagnes. En 2021-2022, elle a terminé la saison régulière au sixième échelon de la section Pacifique avec un dossier de 32-37-13.