Une coche de plus pour les Plaines

À 27 ans et avec un seul album à son actif, Charlotte Cardin aura l’honneur de donner le coup d’envoi du 53e Festival d’été de Québec, mercredi soir, en présentant une version adaptée à l’immensité des plaines d’Abraham de son spectacle Phoenix.

À part possiblement Céline Dion et Arcade Fire, peu d’artistes québécois dans l’histoire récente sont débarqués sur les Plaines en étant sur une lancée aussi impressionnante que celle de Charlotte Cardin.

Paru au printemps 2021, l’album Phoenix s’est hissé au premier rang du palmarès Billboard Canada et il a permis à sa créatrice de récolter quatre prix Juno, dont celui de l’artiste de l’année, en mai, à Toronto.

En tournée, c’est aussi le triomphe. Toutes les représentations du spectacle Phoenix au Canada, dont les huit à l’Impérial Bell de Québec et les 13 au MTELUS de Montréal, sont présentées à guichets fermés, pour un total de 47 000 billets vendus.

Photo d'archives, AFP

Des feux d’artifice

À quoi s’attendre mercredi soir ? Mystère. Charlotte Cardin n’a donné aucun indice en entrevue ni sur les réseaux sociaux à propos de ce qu’elle comptait faire de la carte blanche que lui a tendue le Festival d’été de Québec (FEQ).

« Elle a déjà un spectacle qu’elle ne peut réinventer complètement, avance le directeur de la programmation du FEQ, Louis Bellavance. Elle a travaillé dans les paramètres de ce spectacle pour l’amener une coche plus haut en termes de production, de mise en scène, d’instrumentation, de visuel. »

Appuyée à la mise en scène par Thibaut Duverneix, un réalisateur montréalais qui a notamment déjà travaillé pour Elton John et Nine Inch Nails, Charlotte Cardin entend mettre le paquet. Avec Marshmello et Halsey, elle compte parmi les têtes d’affiche des plaines d’Abraham qui feront exploser des pièces pyrotechniques durant son concert.

Photo d'archives, AFP

4e FEQ

Il s’agira déjà d’une quatrième performance en carrière pour Charlotte Cardin au Festival d’été.

En 2016, également dans le cadre de la soirée d’ouverture, elle avait été appelée à remplacer l’Américaine Brandi Carlile, à vingt-quatre heures d’avis, en première partie de Sting et Peter Gabriel, sur les plaines d’Abraham.

Deux ans plus tard, elle avait attiré une foule si imposante au parc de la Francophonie que les organisateurs avaient été forcés de fermer les portes du site.

L’année suivante, en 2019, on l’avait revue dans un format plus intime au Manège militaire, dans le cadre de ce qui était appelé alors les AfterFEQ.

Le concert de Charlotte Cardin débutera à 21 h 30. Elle sera précédée par les chanteuses pop canadiennes Jessia et Lennon Stella.

En rafale

Des chauffeurs masqués

Le Festival d’été de Québec (FEQ) va tout mettre en œuvre pour que les artistes n’attrapent pas la COVID-19 à Québec. Ainsi, tous les chauffeurs des véhicules du FEQ porteront le masque en tout temps en leur présence. « Au-delà des règles sanitaires en vigueur, il faut s’assurer d’être un bon partenaire afin de réduire le risque pour les artistes », indique le programmateur, Louis Bellavance. Des tests PCR seront aussi disponibles pour les artistes qui en auraient besoin pour retourner aux États-Unis, ajoute-t-il.

Des plans B sont déjà établis

En raison de la crise dans les aéroports et de la hausse des cas de COVID-19, les programmateurs du Festival d’été de Québec ont établi des plans B si des artistes devaient annuler leur présence au dernier instant, comme ça avait été le cas pour Avenged Sevenfold, en 2018.

« On ne peut pas payer des groupes pour venir jouer au cas où, mais on se fait des réunions et on identifie des artistes qui sont dans un rayon de 500 kilomètres à chaque jour », soumet Louis Bellavance.

Luke Combs en demande

Pour la première fois depuis plusieurs années, le Festival d’été de Québec amorce ses activités alors qu’il ne reste plus un seul laissez-passer à vendre.

Les 125 000 bracelets ont tous été vendus, de sorte que c’est vers les sites de revente et les réseaux sociaux que les retardataires doivent se tourner. Plusieurs propriétaires de laissez-passer proposent la location de leur précieux sésame pour certaines soirées.

L’artiste le plus recherché ? Certainement la vedette country Luke Combs.