BLOUIN, Lise



À son domicile, le 4 juin 2022, à l'âge de 82 ans et 5 mois, est décédée madame Lise Blouin, épouse de feu monsieur Yvon Daigle, fille de feu madame Rosalie Barbeau et de feu monsieur Jean-Maurice Blouin. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au Mausolée Marie de L'Incarnation du St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Johanne), Michel, Martine (Normand), Martin (Isabelle); ses petits-enfants: Kevin, Jimmy, Nicolas et Laurie; ses frères et soeurs: Marie-Berthe (feu Edmond), Rachel (Roger), feu Gaston (Henriette), feu Jean-Thomas (Solange); ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Daigle, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(es). La famille tient à remercier Dr Jean Ouellet, et le CLSC Limoilou pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 1675 chemin Sainte-Foy, local 101, Québec, Qc, téléphone : 418 683-1449, courriel : infoquebec@ rein.ca, site web : www.rein.ca/quebec ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, téléphone : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.