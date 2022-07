DESJARDINS, Angélina



Le 2 juillet 2022, est décédée à l'Hôpital de Jonquière, à l'âge de 97 ans et 6 mois, Mme Angélina Desjardins, épouse de feu M. Paul Chamard, demeurant Boulevard Harvey, Jonquière, autrefois rue Ste- Gertrude, Jonquière. La famille accueillera parents et amis à lale mercredi 13 juillet 2022 de 13h30 à 16h30. Veuillez prendre note qu'il n'y a plus de limite à propos du nombre de personne qui souhaite se faire proche de la famille, pour offrir vos condoléances au salon. Cependant, il est convenable de respecter une distanciation physique d'un mètre. Elle était la fille de feu Mme Angélina Michaud et de feu M. Alfred Desjardins. Elle laisse dans le deuil son fils et sa fille: Benoît Chamard (Jeannine Bouchard), Rosemarie; ses petits-enfants: Brigitte (Benoît), Claude, Pierre-Paul; ses arrière-petits-enfants: Estelle et Félix. Elle était la sœur de: feu Mariette Desjardins (feu Roger Sirois), feu Paul (feu Marie-Paul Dumont), feu Agathe (Paul Chouinard), feu Monique (feu Marcel Côtes); la belle-sœur de: feu Roger Chamard (feu Cécile Dionne), feu Marius (feu Simone Samson), feu Laurette (feu Marcellin Leclerc), feu Louis-Georges (feu Alma Hudon), feu Camil (feu Thérèse Bergeron). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis. Une personne bénévole sera présente au salon afin de recueillir vos dons en faveur du Fonds santé Jonquière. Vous pouvez aussi consulter cet avis de décès sur notre site rfsag.ca où vous pourrez également y transmettre vos messages de condoléances.