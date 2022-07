NOËL, Laurent Mgr



Le 2 juillet 2022 est décédé à la résidence Cardinal Vachon Mgr Laurent Noël, évêque émérite du diocèse de Trois- Rivières à l'âge de 102 ans et 4 mois. Né le 19 mars 1920 à Saint-Just-de-Bretenières dans le comté de Montmagny, il était le fils de feu M. Rémi Noël et de feu Mme Albertine Nadeau. Il fit ses études primaires à Sainte-Marie-de-Beauce et à Lauzon, ses études secondaires et classiques au collège de Lévis (1930-1939), et sa théologie au Grand Séminaire de Québec (1939-1945). Ordonné prêtre dans la basilique de Québec le 16 juin 1944 par le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec, il fut nommé en 1946 professeur de théologie dogmatique au Grand Séminaire de Québec, et poursuivit en 1948 ses études de philosophie à l'Université Laval (L.Ph., 1950). Il fut envoyé en 1950 aux études à Rome où il obtint un doctorat en théologie de l'Angélique (Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin) en 1951. Nommé à son retour professeur de théologie morale et de morale médicale aux Facultés de Théologie et de Médecine de l'Université Laval (1951-1963), il fut également de 1957 à 1961 aumônier provincial de l'Association des infirmières catholiques et du Syndicat professionnel des infirmières catholiques, et assistant supérieur du Grand Séminaire (1961-1963). Il enseigna aussi à la Faculté de Médecine de l'Université de Montréal, ainsi que dans plusieurs écoles d'infirmières. Élu le 25 juin 1963 évêque titulaire d'Agathopolis et auxiliaire à Québec (premier évêque canadien élu sous le pontificat de Paul VI), il fut ordonné évêque le 29 août 1963 dans la chapelle du Grand Séminaire par Mgr Maurice Roy, archevêque de Québec, assisté de Mgr Lionel Audet, évêque auxiliaire à Québec, et de Mgr Jean-Marie Fortier, évêque auxiliaire à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. On lui confia la responsabilité des oeuvres économico-sociales et de la mission diocésaine du Paraguay. Il participa aux trois dernières sessions de Vatican II. En 1974, il fut nommé administrateur apostolique du diocèse de Hauterive, à la suite de la démission de Mgr Couturier et le 30 octobre 1975 il est nommé au diocèse de Trois-Rivières, dont il devint le 7e évêque, et il en prit possession le 13 décembre 1975. Démissionnaire le 21 novembre 1996, il se retira à Québec. Homme peu exubérant, excellent théologien, il était reconnu pour sa modération et son approche prudente, soucieuse d'en examiner tous les aspects, de la résolution des problèmes. Dans son diocèse, il instaura en 1976 le diaconat permanent, et réaménagea la pastorale paroissiale par la création d'unités pastorales.