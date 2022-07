FOURNIER, Rolland



Au CHSLD de St-Gervais, le 1er juillet 2022, est décédé à l'âge de 98 ans, monsieur Rolland Fournier, époux de feu madame Aurore Labrecque. Il demeurait à Saint-Nérée, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aujeudi le 7 juillet 2022 de 19h à 20h30. Vendredi, jour des funérailles le salon sera ouvert à compter de 10h30.et de là au cimetière paroissial sous la direction de laIl laisse dans le deuil ses enfants: feu Gérald, feu Réal (Blandine Labrecque), Nicole (Laurent Gosselin), feu Réjean, feu Diane, Alain (Francine Godbout), Raynald (Julie Breton), feu André et Nancy; ses petits-enfants: Jean-François et Manon Fournier, Marc, Stéphane, Marie-Claude et Isabelle Fournier, Steve, Christian et Mélanie Gosselin, Nathalie et Patrick Fournier, Mélinda et Joannie Fournier, Christelle et Jérôme Fournier, Samuel et Guillaume Fournier ainsi que ses 22 arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petit-enfants. Il était le frère de: feu Joseph (feu Marianna Labrecque), feu Médard (feu Irène Lamontagne), feu Léopold (feu Véronique Lamontagne), feu Jeannine (feu Léopold Lacroix), feu Roger (feu Rita Morin) et Doris (feu Cyprien Asselin). De la famille Labrecque, il était le beau-frère de : feu Gabrielle (feu Armand Labrecque), feu Antoinette (feu Eugène Thibeault), feu Juliette (feu Donat Morency), feu Fernand (Rita Shink), feu Léonard (feu Gilberte Comeau), feu Clermont (Rose-Hélène Labrie), feu Roland (Carmen Breton), feu Raymond (feu Louisa Cloutier), Léopold (feu Micheline Gauvreault) et Pauline (feu Rodrigue Laflamme). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Saint-Gervais pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués à monsieur Fournier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place.