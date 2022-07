CHAÎNÉ, Georgette



Au CHAUR-CIUSSS-MCQ, le 23 juin 2022, est décédée à l'âge de 95 ans, Mme Georgette Chaîné, épouse de feu M. Bernard Racine, demeurant à Trois- Rivières, originaire de Shawinigan. La famille accueillera parents et ami(e)s à laentre 10h et 14h.L'inhumation aura lieu au cimetière St- Joseph de Shawinigan. Madame Chaîné laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Danielle Coulombe), Charles (Nathalie Lacasse) et Hélène (Bernard Coutu); ses petits-enfants: Louis-Étienne (Blanche Lépine-Moreau), Vincent et Gabriel; deux arrière-petites-filles, son frère Jacques (Huguette Grondin) et ses belles-sœurs: Gervaise Gagné (feu Gérald Racine); Huguette Flageol (feu Camille Chaîné), ainsi que de nombreux neveux, nièces, amis, amies et collègues. Elle était la mère de feu Jean-Bernard Racine. Vos vœux de sympathie peuvent se traduire en dons pour la Société Alzheimer du Québec.