Canadien: trois ans d’attente et de travail

En raison de la pandémie, l’attente aura été beaucoup plus longue qu’à l’habitude. Mais enfin, Montréal et l’organisation du Canadien pourront présenter le repêchage pour lequel ils ont dépensé énergie et jus de bras.

« On est heureux que l’événement ait enfin lieu. Ça fait tellement longtemps qu’on en parle, a raconté France Margaret Bélanger, jointe par Le Journal, plus tôt cette semaine. En fait, on était en mars 2019 la première fois que j’ai tenu des conversations à ce sujet avec la LNH. »

La présidente du volet sports et divertissement du Canadien a de quoi célébrer. Depuis plus de deux ans, elle travaille d’arrache-pied avec Tourisme Montréal et l’Association des grands hôteliers de Montréal pour s’assurer que ces quelques jours se déroulent rondement.

Car organiser un repêchage ne consiste pas seulement à monter une scène, disposer 32 tables sur la surface de jeu et s’assurer que les micros fonctionnent, une difficile tâche que l’organisation a remise entre les mains expertes de son groupe spectacle.

« Il faut obtenir différents permis pour les fermetures des rues, pour réserver des couloirs pour les autobus », a indiqué Mme Bélanger.

La finale, une répétition

Mais le plus important demeure d’être capable d’accueillir tous ceux qui convergeront vers la métropole. Pour les deux jours de l’événement, Mme Bélanger et le Canadien attendent 450 membres des médias ainsi que 750 employés des équipes et de la ligue. Évidemment, c’est sans compter les jeunes espoirs, leur famille et leur agent.

« Ça équivaut à 6000 nuits d’hôtel, soutient-elle. Il fallait donc s’assurer que les différents hôtels bloquent des chambres pour l’événement. »

Par chance, le Canadien a eu droit à une sorte de pratique générale pas plus tard qu’en juillet 2021.

« Ce qui nous a aidés, c’est notre présence en finale l’an dernier. La finale de la Coupe Stanley est également un événement de la ligue. Donc, on a pu reprendre ce que l’on avait fait à ce moment », a-t-elle ajouté.

En français

À une époque où on fait grand état de la diversité, Mme Bélanger n’est pas peu fière de souligner qu’on ne manquera pas de remarquer que Montréal est un marché francophone, une réalité unique dans la LNH.

« Aux alentours du Centre Bell et à l’intérieur de l’amphithéâtre, l’affichage sera majoritairement en français. Bien sûr, on verra des affiches avec le mot “draft”, mais en haut de la scène, sur l’affiche principale, ce sera écrit “repêchage” et “Montréal”. Les deux mots avec leur accent », a mentionné la femme d’affaires.

« C’était important pour nous de souligner cette distinction. On voulait mettre cette différence de l’avant et la ligue était en faveur de ça. »

Difficile de trouver des billets

Vous avez eu de la difficulté ou avez tout simplement été incapable de mettre la main sur des billets pour l’événement ? Ce n’est pas surprenant.

La configuration de l’amphithéâtre et les billets réservés par la ligue ont grandement limité le nombre de sièges disponibles.

« Pour la scène, les plateaux de télévision et la plate-forme des médias, on a dû fermer presque 40 % des billets dans les rouges. À cela, il faut ajouter les 5000 billets réquisitionnés par la LNH, pour les joueurs, leur famille et les commanditaires. Ce qui fait que, au bout du compte, sur les 21 105 billets habituels, il nous en restait environ 5000 pour la vente », a expliqué France Margaret Bélanger, présidente du volet sports et divertissement.

« Évidemment, ça s’est envolé rapidement », a-t-elle soutenu.

La majorité des partisans devront donc se contenter d’assister à ce premier repêchage à Montréal depuis 2009 dans le confort de leur salon.

Cela dit, il sera également possible de suivre le déroulement de l’événement sur la Place du Centenaire, l’espace adjacent au Centre Bell, là où sont érigées les statues d’Howie Morenz, Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur.

Expertise à portée de mains

Mme Bélanger n’a pas voulu trop entrer dans les détails, mais il semble que cette présentation du repêchage sera marquée de nouveautés.

« Il y aura une nouvelle configuration de la scène. Elle sera plus grande que d’habitude. C’est une idée des gens de la ligue. Ça fait longtemps qu’ils nous en parlent, a-t-elle indiqué. Ça demeure une scène où la traditionnelle photo sera prise. Cependant, on va voir les jeunes plus longtemps. »

Transformer un aréna en une immense salle de congrès n’est pas une mince affaire. Heureusement, le groupe CH n’a pas eu à embaucher une firme de sous-traitants pour cette besogne. Au sein de l’entreprise, la branche spectacle peut très bien s’acquitter de cette tâche.

« C’est sûr qu’on a l’expertise. Bon an, mal an, on fait une centaine de shows au Centre Bell. On travaille avec des gens qui sont habitués aux gros spectacles, comme Justin Bieber ou Coldplay. Ce sont de grosses productions, a expliqué Mme Bélanger.

« En configuration “hockey”, on a l’écran géant, mais en spectacle, il y a tout un système d’éclairage au plafond, a-t-elle poursuivi. On a ajouté beaucoup de choses spécifiquement pour le repêchage. Ce sera vraiment beau. »