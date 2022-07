Course contre la montre pour vivre

Une jeune femme de 22 ans aux prises avec un cancer agressif depuis quatre ans a moins de deux mois pour amasser 325 000 $ afin de payer un traitement expérimental au Texas, qui constitue sa dernière chance de survie.

« Avant qu’on apprenne l’existence de ce traitement, c’était stressant, écrasant, j’étais vraiment triste. Je pensais qu’il ne me restait plus rien, qu’il n’y avait plus rien à faire. Je pensais que j’allais juste... mourir, vous savez ? » témoigne Maria Muscari, rencontrée chez sa cousine à Repentigny, les yeux emplis de larmes.

Sitôt, elle s’excuse, prend un mouchoir et retrouve sa façade de jeune femme forte, qui a confiance que tout ira bien. Elle ne souhaite pas laisser paraître le poids de ses quatre dernières années à lutter sans répit contre le lymphome de Hodgkin de stade 4, un cancer des ganglions.

C’est en septembre 2018 que sa mère l’a convaincue de consulter après des mois à éprouver de grosses démangeaisons, des difficultés à respirer ainsi que des sueurs nocturnes. Croyant à une pneumonie accompagnée d’eczéma, elle a passé un rayon X.

Elle était seule dans le bureau du médecin le 18 septembre quand on lui a annoncé que des cellules cancéreuses dans ses ganglions s’étaient propagées dans ses poumons, parsemés de tumeurs agressives.

« Je ne me rappelle plus la journée. C’était juste tellement choquant que je ne savais pas comment traiter l’information. C’est encore brouillé », raconte-t-elle.

Traitement après traitement

Sans perdre une minute, la jeune femme a subi un premier traitement de chimiothérapie dans la semaine qui a suivi.

Au total dans les quatre dernières années, elle a reçu neuf chimiothérapies, en plus de traitements d’immunothérapie et d’une greffe de cellule souche. Cette dernière consiste à trier les cellules après une prise de sang pour ne réinjecter que les bonnes, afin qu’elles s’attaquent aux cellules cancéreuses.

Malgré cela, le cancer se propage toujours.

« Plus le temps avançait, moins on était optimistes parce qu’il y avait de moins en moins de traitements. Rien n’a fonctionné. J’ai essayé vraiment tout ce que j’ai pu », poursuit-elle.

Prometteur, mais coûteux

De fil en aiguille, son oncologue a appris l’existence d’un essai clinique à Houston au Texas qui présente des résultats prometteurs, dont un taux de réponse à 94 % et de rémission complète à 69 %.

« Maria et sa mère sont allées au Texas pour rencontrer le médecin là-bas, et il l’a acceptée [dans l’essai] parce qu’il pense vraiment que ça va lui sauver la vie », explique sa cousine Katerina Moraitis.

Le problème, c’est que l’étude coûte 325 800 $, sans compter l’hébergement, la nourriture et les transports.

De plus, les fonds doivent être entièrement déboursés avant le début de l’essai clinique, en septembre prochain.

C’est pourquoi la famille implore la communauté pour de l’aide, elle qui n’a pas d’autres avenues pour lui sauver la vie. Ils ont lancé une campagne de sociofinancement sur GoFundMe.

« Il y a une étiquette de prix sur sa vie, c’est ça le plus fâchant. Soit elle fait l’essai clinique, soit elle meurt. Son cancer va juste progresser et progresser. Elle a déjà de nouvelles tumeurs qui se produisent dans son corps », déplore sa cousine.

Une vie normale

En attendant, Maria Muscari aspire à une vie normale, où elle pourra poursuivre ses études et devenir infirmière. Elle s’ennuie aussi de ses sorties avec ses amis et des petites folies du quotidien.

« Juste vivre ma vie, honnêtement. Je voudrais faire ma troisième année, sortir, profiter de la vie. Tout ce que j’ai manqué, vraiment, soutient la jeune femme. Juste de ne pas penser au cancer à chaque jour, ça me rendrait tellement heureuse. »

En parlant de l’avenir, elle sourit doucement.

« Ça va fonctionner, lâche-t-elle, confiante. On n’a pas le choix. »

L’ESSAI CLINIQUE

Il expose des cellules de cordon ombilical, qui sont des tueuses naturelles, à une molécule expérimentale pour les activer.

Les cellules activées sont introduites dans son système.

Le traitement expérimental a lieu au MD Anderson Cancer Center, au Texas.

Jusqu’à présent, 30 patients ont été traités.