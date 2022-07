COVID-19 au Canada: des vaccins pour les tout-petits dès la mi-juillet

Un premier vaccin contre la COVID-19 pour les enfants de cinq ans et moins pourrait être approuvé d’ici une ou deux semaines, a évoqué Santé Canada mardi.

Dans une série de tweets, le ministère fédéral a dévoilé qu’il étudie présentement une demande d’approbation du vaccin de Moderna pour les jeunes enfants, à partir de l’âge de six mois.

Cet examen devrait se conclure vers la mi-juillet, a ajouté Santé Canada.

Le sérum à ARN messager développé par Moderna, s’il est approuvé pour usage chez les bambins, pourrait être rapidement rejoint dans l’arsenal pharmaceutique du Canada par son équivalent développé par Pfizer-BioNTech, qui a déposé une demande d’homologation le 23 juin.

«Santé Canada est tenu d’examiner les données à l’appui de l’innocuité, de l’efficacité et de la qualité de tout vaccin avant qu’une approbation puisse être donnée», a rappelé l’instance fédérale.

Aux États-Unis, les Centres de contrôle et prévention des maladies ont déjà approuvé l’usage des vaccins de Moderna et Pfizer pour les enfants de six mois à cinq ans, dans une décision rendue à la mi-juin.