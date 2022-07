De bon augure pour la météo

Bonne nouvelle pour les festivaliers : la météo s’annonce très favorable pour le grand retour du Festival d’été, quoiqu’il faudra garder un œil sur les prévisions en début de semaine prochaine.

« C’est un bon scénario, en tout cas à court terme. À court terme, ce ne sont que de bonnes nouvelles », lance Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada.

Pas trop chaud, pas trop froid, pas trop humide... Le temps s’annonce idéal pour les premiers jours de l’événement.

Soyez toutefois avertis que les soirées et les nuits pourraient être assez fraîches.

« Les températures vont être près des normales de saison pour toute la période [du festival], peut-être un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus », résume M. Bégin.

Ces dernières sont de 25 °C, le jour, et de 14 °C, la nuit, à cette période de l’année.

Les orages, la hantise de tous les festivaliers, devraient généralement se tenir loin de Québec d’ici la fin du week-end. Côté ensoleillement, ce sera « variable à nuageux, avec éclaircies ».

« Jusqu’à dimanche, en fait, le seul événement de pluie qu’on surveille, c’est dans la nuit de jeudi à vendredi », indique le météorologue.

À surveiller

Par contre, il faudra porter attention aux prévisions au retour de la première fin de semaine du festival.

« On pourrait avoir des risques d’averses et risques d’orages un peu plus présents au début de la semaine prochaine. Il va falloir préciser le tout », explique Jean-Philippe Bégin.

« Il ne va certainement pas pleuvoir sans arrêt, c’est garanti, mais disons que ça va être plus à surveiller, le début de la semaine prochaine », dit-il.

Mercure à la hausse

La tendance sera ensuite au réchauffement des températures à l’approche de la deuxième fin de semaine.

« Donc, ceux qui préfèrent plus la chaleur, ça pourrait être un peu plus doux vers la fin de la semaine prochaine. »

Pour le grand coup d’envoi aujourd’hui, on prévoit un dégagement au cours de la journée. Le mercure atteindra 22 °C pour ensuite chuter à 8 °C durant la nuit.