RUEL, Jean-Claude



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 28 juin 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Jean-Claude Ruel, fils de feu M. Clément Ruel et de feu dame Marie-Louise Tremblay, il était l'époux de dame Raymonde Goulet. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h30 à 14h50.et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc. Il laisse dans le deuil outre son épouse Raymonde, son frère, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs: feu Pauline (Augustin Bédard), feu Gaston (Jacqueline Turgeon), Vilmont (Pauline Careau), Micheline, Sœur Ginette et Sœur Réjeanne du couvent des Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Goulet: feu Ernest (Gisèle Lafrenière), Fernand (feu Thérèse Auger), André (Thérèse Lessage), feu Jeannine (Gaston Moreau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs: Lucien (Andrée Allard), Roger (Jeannine Lebrun), Thérèse Goulet (Raymond Maillet). Un remerciement spécial au Dr Johanne Théoret et le personnel du CLSC Haut-Ville, ainsi que le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués.