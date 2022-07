Disqualification de Patrick Brown: le chemin rétrécit encore pour Jean Charest

Le chemin vers la victoire de Jean Charest dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC) s’est rétréci un peu plus après la disqualification de Patrick Brown, seul autre progressiste-conservateur clairement affiché dans la campagne.

Le Comité organisateur de l’élection du Chef (COEC) du PCC a pris la décision d’exclure le candidat mardi soir après une recommandation du Directeur général des élections (DGE). M. Brown n’aurait pas fourni de réponse adéquate à la suite d’allégations anonymes liées au bris des règles électorales sur le financement de sa campagne.

Mercredi, M. Brown s’est engagé dans une lutte contre la direction du parti, l’accusant d’être à la solde de Pierre Poilievre, favori dans la course, sur différents médias à travers le Canada anglais.

Dans un communiqué publié en soirée mardi, sa campagne parle «d’un comportement répréhensible et antidémocratique» et même d’un «acte d’accusation» envers le PCC, qui «n’est pas sérieux dans sa volonté de gagner une élection générale».

Une mauvaise nouvelle pour Charest

Il ne s’agit pas d’une nouvelle dont peut se réjouir le clan Charest.

Comme le vote à la chefferie permet plusieurs choix, la plupart des analystes s’entendaient pour que les partisans de Jean Charest et de Patrick Brown accordent leur deuxième choix à l’un et à l’autre, conformément à leur idéologie plus progressiste.

Avec l’exclusion de M. Brown, il n’est pas garanti que ses électeurs, majoritairement ontariens, se tournent vers M. Charest, un politicien qu’ils connaissent beaucoup moins.

«L’équipe Charest va devoir maintenant redoubler d’efforts pour identifier, convaincre, communiquer avec les partisans de M. Brown pour les motiver à voter lorsqu’ils recevront leur bulletin de vote», croit Rudy Husny, stratège conservateur et ancien conseiller politique dans le gouvernement Harper.

Jean Charest devrait aussi tenter de repêcher les bénévoles de la campagne de M. Brown s’il souhaite amortir le choc de son départ, estime-t-il.

Le seul côté positif pour M. Charest, selon M. Husny, c’est qu’«au moins, maintenant, il peut avoir un message très clair envers tous les membres en disant "si ne voulez pas de M. Poilievre, c’est moi et seulement moi"».

En raison des allégations qui pèsent contre M. Brown, il serait risqué pour Jean Charest de trop se coller à lui, et, inversement, à Patrick Brown d’appuyer trop ouvertement l’ancien premier ministre du Québec, qui a fait de la «loi et l’ordre» un de ses mantras pour la course, juge quant à lui Yan Plante, ancien conseilleur de Stephen Harper lors de ses campagnes électorales.

«La différence entre Jean Charest et Pierre Poilievre dans cette course-ci, c’est que Jean Charest n’a aucune marge de manœuvre dans son chemin pour la victoire, parce qu’il a besoin de chance et d’un alignement parfait des planètes, tandis que Pierre Poilievre a toujours un peu plus de marge de manoeuvre», a-t-il expliqué.

La campagne de Jean Charest a qualifié les allégations contre M. Brown de «profondément troublantes» et estime qu’il faut «aller fond des choses le plus rapidement possible».

Selon le dernier sondage Léger, diffusé le 25 juin, 44 % des électeurs conservateurs croient que Pierre Poilievre ferait le meilleur premier ministre, comparativement à 14 % pour Jean Charest.

La date du scrutin est prévue au 10 septembre prochain.