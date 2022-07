LECLERC REPPER, Denise



Au CHSLD Saint-Alexandre, le 13 juin 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Denise Leclerc, épouse de feu monsieur René Repper. Elle était la fille de feu madame Germaine Gilbert et de feu monsieur Léo Leclerc. Elle demeurait à Thetford Mines.Elle laisse dans le deuil sa fille Marleyne Repper (Dominic Desrosiers-Fortin); son petit-fils Rafaël Repper-Fortin; ses sœurs: Lise (feu René Boily), Ginette (André Duval) et Doris; ses frères: Maurice (Colette Desmeules), Yvon (feu Ghislaine Dion) et Ludger (Marjolaine Poirier); ses belles-sœurs: Ginette (Jean-Claude Nadeau) et Madeleine Pelletier (feu Jacques Repper); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses frères: feu Jean-Jacques, feu Guy (Suzanne Beaudoin), feu Gilles (feu Claudette Giguère) feu Claude et feu Normand (Huguette Garneau); ses sœurs feu Liliane (feu Gérard Hunter) et feu Marguerite (feu Ildège Doiron); ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs décédés de la famille Repper. Un remerciement tout particulier au personnel du CHSLD St-Alexandre (1er étage) à Thetford Mines pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 10 h 15 à 13 h 15.L'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone : 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.