[EN IMAGES] FEQ: le beau vertige de Charlotte Cardin

Une vedette québécoise en pleine possession de ses moyens et en route vers les plus hauts sommets, des festivaliers nombreux et pas de pluie: le Festival d’été de Québec pouvait difficilement demander mieux pour son retour sur les plaines d’Abraham après deux étés d’absence.

Mieux, Charlotte Cardin semblait franchement ravie, presque renversée, mercredi soir, à la vue de la marée de festivaliers – le site était très fréquenté pour l’occasion, 60 000 personnes selon les dires de la star – qui venaient de l’accueillir en scandant son nom.

Photo AGENCE QMI, MARCEL TREMBLAY

«On est aux anges», s’est exclamée, en souriant à belles dents, l’artiste de 27 ans, une des plus jeunes artistes québécoises à s’être fait offrir les Plaines à titre de tête d’affiche.

Ce que six ans peuvent faire. En 2016, elle combattait le froid et le vent, cachée derrière son piano, en première partie de Peter Gabriel et Sting.

Mercredi soir, tout juste sacrée reine des prix Junos et sur la lancée d’une tournée à guichets fermés, Charlotte Cardin est apparue pleinement aux commandes, confiante, charismatique. Pas intimidée pour deux sous.

Photo AGENCE QMI, MARCEL TREMBLAY

D’entrée de jeu, en arpentant avec grâce la scène au son de Passive Agressive ou guitare en main pour Daddy, elle a vite démontré qu’elle avait la stature pour chanter sur une scène aussi grande.

«J’ai un peu le vertige, a-t-elle néanmoins avoué. Je n’arrête pas de découvrir de nouvelles foules partout où je regarde. C’est fucking incroyable.»

Patrick Watson en douceur

Ses admirateurs l’ont suivie toute la soirée. Après une série de titres en anglais, des téléphones cellulaires se sont allumés pendant sa très belle ballade Je quitte. Le coup d’oeil était ravissant. La foule s’est ensuite enflammée lors d’un segment où elle a joué la carte de la sensualité en alignant Dirty Dirty et Sex To Me.

Comme elle l’a fait récemment à Montréal, la chanteuse a semblé voir un incident au parterre et en a profité pour rappeler que son concert était un «safe space». «Rien ne va être toléré dans les attouchements non consensuels», a-t-elle averti.

Photo AGENCE QMI, MARCEL TREMBLAY

Puis, comme promis, c’était le moment de la surprise imposée par le concept de la carte blanche et, pendant que Charlotte Cardin chantait au piano Faufile, Patrick Watson s’est avancé quasi sur la pointe des pieds et s’est faufilé à ses côtés.

Dans une belle et douce complicité, mise en valeur par une utilisation judicieuse des quatre écrans géants entourant la nouvelle scène, les deux amis ont ensuite offert un titre de Watson, Je te laisserai des mots, et une excellente reprise de Diamonds, de Rihanna.

Reprise électrisante

Cette portion tout en délicatesse terminée, Charlotte Cardin est passée à la seconde vitesse pour la dernière ligne droite.

Une autre reprise, celle de Fous n’importe où, de Daniel Bélanger, pendant laquelle elle a pris un bain de foule, a été électrisante. Possiblement le meilleur moment de son concert.

Photo AGENCE QMI, MARCEL TREMBLAY

Au rappel, elle a commencé par souhaiter un joyeux 60e anniversaire de naissance à sa maman, sa «main girl», pour bien présenter sa chanson. Par la suite, radieuse, elle a souhaité prendre une photo pour immortaliser ce qui se classe certainement comme son plus haut fait d’armes en carrière.

«Je voudrais être nulle part ailleurs», a-t-elle lancé avant d’être rejointe par une chorale pour une finale émouvante au son de Anyone Who Loves Me.

À n’en point douter, il ne sera pas nécessaire de se servir du prétexte d’une carte blanche la prochaine fois qu’on l’invitera sur les Plaines.

Photo AGENCE QMI, MARCEL TREMBLAY

Jessia: génération TikTok

«Qui est-ce qui me suit sur TikTok?» Jessia n’était sur scène que depuis quelques chansons, au début de la soirée, quand elle nous a remis en pleine face que le réseau social qui mousse les vedettes en devenir, en 2022, n’est plus le même qu’au dernier FEQ, en 2019.

Dans le cas de cette artiste de la Colombie-Britannique dans la jeune vingtaine, récente révélation de l’année aux prix Juno, TikTok a certes été un tremplin pour la faire connaître, principalement via la chanson I’m Not Pretty. Mais à voir son assurance sur scène et sa maîtrise vocale, ça serait arrivé d’une façon ou d’une autre.

Ses courtes chansons pop ont parfois un penchant rock qui rappelle ce que propose Avril Lavigne. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si elle lui emprunte I’m With You, très bien rendue d’ailleurs, durant sa prestation.

Avec un album complet et quelques succès, cette jeune femme pourrait faire des ravages.

Lennon Stella: un peu grand

Prise en sandwich entre Jessia et Charlotte Cardin, l’Ontarienne Lennon Stella a été victime du jeu des comparaisons.

Photo AGENCE QMI, MARCEL TREMBLAY

Malgré un répertoire de belle tenue et le soutien de deux choristes et d’un brillant groupe de musiciens, sa pop et son énergie scénique n’avaient pas autant de mordant que ses compatriotes.

Photo AGENCE QMI, MARCEL TREMBLAY

Sur un vaste site comme les Plaines, c’est mortel. On voudra cependant la revoir dans une salle de spectacles. Dans un autre contexte, plus intime, elle saurait peut-être mieux nous rejoindre.