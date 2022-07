Festival d’été: le Vieux-Québec déborde de festivaliers

Le Vieux-Québec était plein à craquer hier avec les restos, bars et hôtels de la Grande Allée qui débordaient pour le grand retour du Festival d’été de Québec (FEQ), le moteur économique des commerçants.

« Le FEQ représente pour moi 15 à 20 % de mon chiffre d’affaires annuel. Juste pour la dizaine de 10 jours, c’est intense », lance Philippe Desrosiers, propriétaire de la Brasserie Inox sur la Grande Allée.

Les commerçants rencontrés par Le Journal étaient unanimes, rien ne peut battre l’affluence de l’événement culturel numéro un à Québec.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

« Le mois de juillet est toujours très influencé par le Festival d’été. C’est notre plus grosse période à chaque année. Ça fait du bien de revoir les gens », affirme Fabio Monti, copropriétaire du restaurant Ophelia et de l’Atelier.

« Le Festival d’été de Québec contribue à l’achalandage actuel et ça se juxtapose à des prédictions estivales fort intéressantes », se réjouit Alupa Clarke de l’Association hôtelière de la région de Québec.

Pénurie de main-d’œuvre

Si la clientèle est au rendez-vous avec le retour du FEQ, l’enjeu majeur pour la plupart des commerçants demeure la pénurie de main-d’œuvre.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Michelle Doré, propriétaire de plusieurs hôtels au centre-ville, admet qu’elle pourrait engager facilement une vingtaine d’employés de plus.

« Il y a des soirs que je ne peux aller à 100 % [de la capacité de réservation] parce que je n’ai pas assez de monde pour travailler. C’est la même chose au restaurant, j’aimerais ouvrir 7 sur 7. En ce moment, j’ouvre 5 soirs et 4 midis. »

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Louis-Philippe Tremblay, directeur général et copropriétaire de la Taverne, a décidé d’engager tous ceux et celles qui lui ont proposé de lui donner un coup de main durant les deux semaines achalandées du Festival d’été.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

« Moi, je prends tout le monde. Il y en a qui n’ont jamais travaillé dans un restaurant de leur vie, mais c’est super drôle. Je leur donne une petite section et les clients sont là pour avoir du fun et les employés aussi. »

Des festivaliers heureux

Pour cette première soirée, les festivaliers venaient de partout au Québec. Florence Brousseau et Sarah-Maude Martin, 19 ans, ont fait la route de Gaspé jusqu’à Québec pour vivre l’ambiance du FEQ, mais aussi pour voir leur idole, Luke Combs.

Photo Louis Deschênes

« Nous restons cinq jours. On aime beaucoup le country et c’est un de nos chanteurs préférés. On en profite pour voir Charlotte Cardin. »

Pour Jessica Lockwell de Québec et Josée Langevin de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la soirée était parfaite pour une sortie mère-fille.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

« Il fait beau, on est venues en autobus, pas de problème de stationnement. C’est super, on s’était ennuyées du Festival d’été », mentionne la mère avec le bracelet de son gendre au poignet, lui qui préfère Rage Against The Machine.