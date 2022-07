Grandes retrouvailles avec les vedettes dès ce soir

Malgré la hausse récente des cas de COVID-19, le chaos dans les aéroports et la difficulté d’embaucher des travailleurs, Québec est fin prête pour les grandes retrouvailles avec les vedettes de son Festival d’été.

• À lire aussi: Festival d'été de Québec: petit guide du festivalier

• À lire aussi: Le FEQ «aura un impact» sur les cas de COVID-19

• À lire aussi: Une coche de plus pour les Plaines

Ça commence dès ce soir, exceptionnellement un mercredi pour un FEQ sur douze jours au lieu des onze habituels, avec le concert en formule carte blanche du phénomène de l’heure au Québec, Charlotte Cardin.

Comme dans le bon vieux temps, des dizaines de milliers de festivaliers sont attendus tous les soirs sur les plaines d’Abraham, où on verra défiler Jack Johnson, Luke Combs et Maroon 5, les principales têtes d’affiche du premier week-end du festival.

« Il y a une super fébrilité. Tout le monde a hâte de se lancer », affirme le directeur de la programmation, Louis Bellavance.

Nouvelles scènes

Hier, des ouvriers étaient au travail pour compléter le montage sur les trois principaux sites extérieurs.

Nouveauté cette année, des spectacles seront présentés sur deux scènes en alternance dans un parc de la Francophonie réaménagé et qui pourra accueillir jusqu’à 15 000 festivaliers. Quant à la scène gratuite autrefois à place d’Youville, elle déménage devant l’Assemblée nationale.

Bonne nouvelle : dame Nature a décidé de ne pas gâcher le party. Un ciel dégagé est prévu demain soir, mais prévoyez un chandail chaud puisque le mercure pourrait descendre jusqu’à 14 degrés Celsius.

Les aéroports à l’œil

Relancer le Festival d’été après deux ans d’absence comporte son lot de défis. En particulier, le FEQ se croise les doigts pour que les artistes ne soient pas affectés par la situation critique dans les aéroports au pays.

« Nous suivons cela de façon assidue. Nous avons revu les itinéraires de tous les artistes et on a dressé une liste de tous les groupes qui transitent par Montréal ou Toronto. Nous avons prévenu ceux qui ont des correspondances trop serrées et on les aide à trouver des alternatives », révèle Louis Bellavance.

« C’est préoccupant, admet-il. Ce ne sera définitivement pas un FEQ comme les autres. »

Plan COVID

Quant à la COVID-19, il faudra vivre avec la septième vague.

« Présentement, ça va bien dans nos équipes. Nous avons des plans en place pour prendre la relève. C’est beaucoup de travail en plus pour prévoir », indique la directrice générale du FEQ, Anne Hudon, qui précise que l’organisation pourra livrer la marchandise si des artistes ont des exigences particulières liées à la COVID-19.

À l’exception de stations de désinfectant à main à l’entrée des sites, le festival n’imposera aucune mesure sanitaire pendant l’événement, suivant en cela les directives de la santé publique.

Quant à la main-d’œuvre, Anne Hudon assure que le festival a tous les effectifs nécessaires pour faire fonctionner ses sites, même si le recrutement a été plus ardu.