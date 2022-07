Héma-Québec du Grand Montréal: grève des infirmières et infirmières auxiliaires

Les membres du Syndicat du personnel infirmier d’Héma-Québec sont en grève mercredi au siège social de l’établissement à Montréal et aux centres de prélèvements et des collectes mobiles de la région métropolitaine.

Les infirmières, infirmières auxiliaires, conseillères et techniciennes débrayent pour dénoncer le manque d’ouverture de l’employeur dans les négociations qui piétinent encore, après une trentaine de séances de négociation.

Leur convention collective est échue depuis le 31 mars 2019. Les négociations se sont officiellement amorcées en septembre 2020 et ont peu progressé depuis, et ce malgré la désignation d’un conciliateur le 20 janvier dernier.

Selon le syndicat affilié à la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ), les points en litige concernent principalement la question des salaires des infirmières auxiliaires qui accusent un retard important par rapport à leurs collègues du réseau public de santé et de services sociaux.

«Il est évident que nos conditions de travail doivent être améliorées, sinon il sera de plus en plus difficile de retenir et d’attirer le personnel infirmier à Héma-Québec», a indiqué la présidente du SPI-CSQ, Nacncy Landry, souhaitant un changement d’attitude de l’employeur.

Les collectes de sang ont lieu malgré la grève

De son côté, Héma-Québec a déclaré par communiqué que des rencontres de négociation «se poursuivent en mode actif», et que la plus récente a eu lieu lundi.

«Dans les dernières semaines, l’employeur a proposé au SPI-CSQ de procéder à des négociations en mode accéléré en vue d’atteindre une entente avant l’été. Cette proposition a été refusée par le SPI-CSQ, contrairement à tous les autres syndicats, dont celui des infirmières de Québec. L’employeur a présenté des offres comparables à celles du réseau de la santé. Les infirmières de Québec, affiliées à un autre syndicat, ont d’ailleurs accepté, à l’unanimité, la proposition de l’employeur à la suite d’une entente de principe intervenue le 23 juin», a indiqué Roselyne Zombecki, vice-présidente Culture, personnes et leadership.

Par ailleurs, Héma-Québec a souligné que les collectes de sang ont lieu mercredi, et ce malgré la grève.

«Héma-Québec rappelle que toutes les collectes de sang prévues sont maintenues, sur l’ensemble du territoire du Québec, en vertu des services essentiels et qu’il faut 1000 dons par jour pour répondre aux besoins des centres hospitaliers.»