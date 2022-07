Kirk parmi les meilleurs receveurs

Le poids et la taille d’un athlète sont deux facteurs importants qui viennent au haut de la liste sur la grille que doit compléter un dépisteur. Dean Decillis, recruteur des Blue Jays de Toronto, a sûrement fait froncer les sourcils de ses directeurs quand il a complété et soumis le dossier d’Alejandro Kirk. Le receveur mexicain qui surprend tout le monde dans le baseball majeur cette saison n’est pas l’athlète standard avec ses 5 pi 8 po et 245 lb.

L’épopée de Kirk a débuté avec les Toros de Tijuana de la Ligue mexicaine. Le 24 septembre 2016, il a reçu un bonus de signature de 7500 $, avec les Jays tandis que son équipe, les Toros, a obtenu un montant de 22 500 $ pour le libérer.

Avant de se joindre aux Jays, Kirk n’avait jamais évolué à un calibre plus haut que le niveau A. Quand les Jays l’ont cédé dans les rangs mineurs, il a disputé 14 parties au niveau AAA pour amorcer la saison 2021 avant d’être rappelé pour une deuxième fois à Toronto.

Parmi les étoiles

Cette saison, ils sont nombreux les amateurs de baseball à se frotter les yeux quand ils consultent les statistiques pour constater que Kirk occupe le cinquième rang chez les frappeurs dans la Ligue américaine avec une mirobolante moyenne au bâton de ,315. Il s’avère le meilleur receveur du baseball majeur.

L’athlète âgé de 23 ans est un des rares joueurs qui a soutiré plus de buts sur balles que de retraits sur trois prises.

L’homme de confiance de Charlie Montoyo est finaliste au poste de receveur de la l’Américaine en vue du match des étoiles qui aura lieu le 19 juillet au stade des Dodgers à Los Angeles.

À mon humble avis, Kirk mérite d’être le receveur partant pour la Ligue américaine.

Les suspensions

Une mêlée générale a ponctué le match entre les Mariners de Seattle et les Angels de Los Angeles, le 26 juin, entraînant des scènes disgracieuses. Les autorités du circuit Manfred ont procédé à une importante vague de suspensions pour des joueurs et des entraîneurs.

Je suis déçu des sanctions imposées à certains membres des deux équipes.

L’instigateur de cette bagarre est le gérant par intérim des Angels, Phil Nevin, qui a écopé de seulement 10 matchs. Son lanceur Andrew Wantz a atteint dangereusement le frappeur des Mariners. À mots couverts, la commande venait inévitablement du gérant.

Nevin méritait au moins 20 parties. Quant à son entraîneur adjoint Dom Chiti, il sera à l’écart pour cinq duels. Les adjoints n’avaient aucunement raison d’être impliqués dans cette bataille. Chiti aurait dû être suspendu pour au moins 25 matchs.

Comble du ridicule

Le baseball majeur autorise à un joueur qui est sur la liste des blessés d’être présent dans l’abri des siens pendant un match. Lors de la foire, l’athlète blessé en question, Anthony Rendon, des Angels, qui porte un plâtre à une main, a été très actif dans cette mêlée générale. Il est suspendu pour cinq matchs à son retour de sa blessure prévu... la saison prochaine !

Imaginez que l’homme fort des Capitals de Washington, Tom Wilson, est blessé et doit porter un plâtre. La LNH lui permet de participer à la période d’échauffement avant un match. Wilson retourne au vestiaire et revient à toute vitesse sur la patinoire lorsqu’une bagarre éclate entre les deux équipes.

Et Wilson se met à frapper les joueurs en utilisant sa main protégée d’un plâtre. Combien de matchs de suspension mériterait-il ? S’il jouait au baseball, il aurait écopé de cinq parties.

Le jugement n’est pas nécessairement une faculté que les dirigeants du sport majeur maîtrisent toujours.