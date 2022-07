La belle histoire de notre vie

On a raconté notre belle histoire d’amour à la défunte émission de Claire Lamarche, et j’ai eu envie de vous la raconter à vous, pour que vos lecteurs et lectrices puissent la connaître également, et que ça leur donne de l’espoir en la vie.

Dans mon ménage, ça n’allait pas bien depuis longtemps. Souvent je me couchais en pleurant et je parlais à mon père décédé pour qu’il intercède en ma faveur en changeant mon parcours de vie. Au fond, je souhaitais qu’il fasse quelque chose pour que ça aille mieux entre ma femme et moi.

Un matin, une de mes voisines d’en face qui était allée chercher son courrier dans sa boîte postale y a trouvé une lettre m’étant adressée, mise là par erreur. Elle est donc venue me la porter et je l’ai invitée à prendre un café. Je me suis vite aperçu que le courant passait bien entre nous deux.

Par la suite, chaque fois que j’avais l’occasion de la voir aller chercher son courrier, je lui criais « Viens donc prendre ton café ! » Nous avons ainsi pris plusieurs cafés ensemble sur une période de deux ans. Soit jusqu’à ce que je me ramasse dans la rue avec mes sacs verts, sans que cela ait nul rapport avec la voisine.

En tant qu’amie, ma voisine m’a consolé, et pendant ce temps elle s’est attachée à moi. Quelques semaines plus tard, elle a décidé de son propre chef d’avertir son mari pour lui dire que c’était fini entre eux, même si de mon côté, je ne lui avais rien promis. Femme très honnête en amour, elle ne voulait pas se moquer d’un homme qui l’avait bien fait vivre pendant 23 ans. Je l’ai trouvée courageuse, mais elle était surtout honnête, avec du caractère, et incapable de jouer sur deux fronts à la fois.

Finalement nous nous sommes retrouvés en couple, et ça a été la plus merveilleuse décision de notre vie. Chez nous, jamais personne ne monte le ton. Tout ce qu’elle aime, je l’aime. Elle a une âme de psychologue et ses diagnostics sont toujours bons.

Nous avons les mêmes goûts pour l’élégance, la bienséance, les restaurants et les sorties. Cette femme est mon âme sœur et je remercie le ciel tous les jours d’avoir mis cet ange sur le chemin de ma vie. On est ensemble depuis 27 ans. Pour moi, elle est synonyme de « la femme idéale ». Je sais que ma femme n’est pas parfaite, mais pour moi, elle l’est.

Un homme heureux

Quoi ajouter, sinon que je formule le souhait que votre bonheur dure toute la vie. Mais avant tout, j’espère que vous avez songé à remercier le facteur de s’être trompé de casier postal jadis.