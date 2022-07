Le marché immobilier se calme enfin dans la métropole

L’effervescence immobilière qui a marqué le Grand Montréal, particulièrement lors des deux dernières années, semble bel et bien terminée.

En effet, le nombre de propriétés en tout genre disponible à la vente a grimpé de 15 % en juin 2022 par rapport au même mois en 2021, tandis que le nombre de transactions a chuté de 11 %, laissant présager un retour vers un marché plus équilibré entre vendeurs et acheteurs, laissent entrevoir les plus récentes données compilées par l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

«La hausse marquée des inscriptions en vigueur se traduit donc par une légère hausse du temps nécessaire pour écouler l’inventaire, une première depuis 2015, toutes périodes confondues et dans tous les secteurs de la région», a souligné Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.

«Globalement, une stabilisation des prix se dessine depuis mai dernier, annonçant l’atteinte du pic du marché à Montréal, notamment dans un contexte où la qualification des ménages pour obtenir un prêt hypothécaire s’avère de plus en plus ardue», a-t-il ajouté.

Malgré ce ralentissement, le prix médian des propriétés demeure à la hausse sur un an, tant pour les maisons unifamiliales (570 000 $, +12 %), les condos (410 000 $, +12 %) et les plexs de deux à cinq logements (770 000 $, + 9 %).

L’exception Québec

Allant à contre-courant de la métropole et de ses environs, la Capitale-Nationale continue, de son côté, à voir les propriétés s’envoler plus vite que jamais, malgré l’inflation et la hausse des taux d’intérêt.

Ainsi, le marché de la région métropolitaine de Québec affichait une hausse de 3 % du nombre de ventes en juin par rapport à l’an dernier, tandis que l’on comptait 22 % moins de demeures disponibles à la vente.

Le mois de juin 2022 a donc été le second plus actif depuis que l’APCIQ cumule ses données, après celui de juin 2020.

«On note, parallèlement, une hausse des prix soutenue par rapport à l’année dernière. La périphérie nord connaît les premiers signes de stabilisation, compte tenu du niveau de prix atteint», a indiqué M. Brant.

Il faut dire que les propriétés demeurent bien moins coûteuses dans la capitale et ses environs, avec un prix médian moyen de 350 000 $ (+12 %) pour les maisons, de 239 950 $ (+16 %) pour les condos et de 387 500 $ (0 %) pour les plexs.

«Globalement, le niveau de surenchères modéré, combiné à des fondamentaux économiques et de marchés solides, limite les risques de surévaluation potentiels, notamment pour les plexs, garantissant une traversée des prochains mois plus sereine que d’autres marchés du Québec, qui, eux, sont plus en proie à une correction», a avancé l’analyse de l’ACPIQ.