Le repêchage de la LNH fait le bonheur du centre-ville

La frénésie du hockey se fait sentir en plein juillet alors que des restaurateurs et hôteliers du centre-ville de Montréal affichent complet depuis plusieurs jours en raison du repêchage de la Ligue nationale.

« C’est comme une dose d’adrénaline pour notre resto ! La moitié de nos clients [mercredi] [étaient] en ville pour le repêchage », constate le directeur adjoint de La Cage Centre Bell, Kevin Beaudry.

La brasserie sportive ne prend plus de réservations depuis une semaine.

C’est que des milliers d’amateurs de hockey, mais aussi les délégations des 32 équipes de la LNH, 300 journalistes, les jeunes joueurs et leur entourage sont présents dans la métropole québécoise pour le repêchage, présenté jeudi et vendredi, une première depuis 2009.

Il devait initialement avoir lieu en 2020, mais la pandémie de COVID-19 a forcé sa tenue en virtuel.

Cette année, espoirs et directeurs généraux ont établi leurs quartiers généraux à l’hôtel Sheraton, où 2000 nuitées ont été réservées en leur nom.

« L’événement nous promet un futur meilleur [...]. On récolte un demi-million de dollars. La ville vit au rythme du hockey, même un 6 juillet ! » s’est enthousiasmé en entrevue à LCN le directeur général du Sheraton Montréal, Bertil Fabre.

8 M$ en retombées

Pendant que 30 hôtels du centre-ville sont au maximum de leur capacité, Tourisme Montréal estime qu’à lui seul, l’événement prisé de la LNH entraîne environ 8 millions $ en retombées.

« On voit que les équipes se sont vraiment organisées en avance en conséquence de cette semaine. On a reçu leurs réservations il y a trois ou quatre semaines », souligne Alexandre Thifault, maître d’hôtel du restaurant haut de gamme Garde-Manger, dans le Vieux-Montréal.

Pas plus tard que mercredi, le restaurant de 60 places a accueilli des joueurs des Blue Jackets de Columbus, en Ohio.

« C’est sûr qu’en pleine semaine, ça nous aide en augmentant notre nombre de convives », poursuit-il.

Manque de personnel

Mais toute cette affluence, aussi bienvenue soit-elle, demande des effectifs que les restaurateurs n’ont pas toujours.

« Ici, on va tous faire du 11 [h du matin] à 11 [h du soir] comme on manque de personnel », observe Massimo Di Rienzo, serveur au restaurant Madisons, situé à quelques pas de l’aréna.

Le cabaret de danseuses Chez Parée a prévu deux serveuses supplémentaires sur le plancher pour les prochains soirs.

« On va voir de nouveaux visages grâce [au repêchage]. L’entourage des jeunes recrues voudra sûrement venir festoyer cette réussite », assure le gérant Marco Todaro.

Des journées bien occupées

« On est complet pour demain [jeudi], et on a 450 places. Ça va être une longue journée »

– Maryse Morin, serveuse au Madisons Restaurant et Bar

« En théorie, on aura un bon achalandage si les équipes décident de se divertir »

– Marco Todaro, gérant de Chez Parée

« Heureusement, on n’a pas la COVID à gérer cette année. Avec le relâchement des mesures sanitaires, c’est de plus en plus facile à gérer »

– Kevin Beaudry, directeur adjoint de La Cage Centre Bell

« Toute la journée, j’ai vu des enfants avec le sourire jusqu’aux oreilles »

– Angelo Aviles, distributeur de cartes de hockey à collectionner