Le tournage du Conte pour tous «Coco ferme» se met en branle

Ça y est, le retour des Contes pour tous est plus concret ce mercredi avec le début du tournage de «Coco ferme», film original de Club illico, en Estrie.

Le long métrage produit par Les Productions La Fête et Attraction, en collaboration avec Québecor Contenu, s’appuie sur le talent de trois jeunes comédiens principaux, soit Oscar Desgagnés («L’arracheuse de temps», «Chien et chat») dans le rôle principal, ainsi que Joey Bélanger («L’œil du cyclone») et Emma Bao Linh Tourné («Comme des têtes pas de poule», «Ru»).

À leurs côtés, on retrouve les vétérans Benoit Brière, Louis-Philippe Dandenault, Simon Lacroix et Steve Laplante. Mia Garnier est aussi de la partie, selon ce qui a été dévoilé par Club illico et TVA Films, qui distribue «Coco ferme».

Il s’agit du premier des trois nouveaux films de la franchise à succès des Contes pour tous, qui compte sur des classiques comme «La guerre des tuques» et «Bach et Bottine» d’André Melançon, «La grenouille et la baleine» de Jean-Claude Lord ainsi que «Tirelire Combines et cie» de Jean Beaudry, pour ne nommer que ceux-ci.

Selon ce qui a été dévoilé jusqu’ici, l’histoire de «Coco ferme» tourne autour de «Max (Oscar Desgagnés), un entrepreneur de 11 ans forcé de fermer son entreprise opérée de son garage et de déménager avec son père dans un village perdu en campagne. Quand Max fait la découverte de poules dans la vieille grange abandonnée de son cousin Charles (Joey Bélanger), il y voit une occasion de se lancer en affaires. Les deux acolytes unissent leurs forces à celles d’Alice (Emma Bao Linh Tourné), une jeune youtubeuse reconnue pour ses vidéos maraîchers, et se lancent dans la création d’une ferme de 500 poules pondeuses».

Au cinéma et sur Club illico

«Coco ferme» doit aboutir sur Club illico en 2023, à l’occasion du 10e anniversaire de la plateforme de Vidéotron. Le film sera offert en exclusivité aux abonnés après avoir fait courir les foules dans les cinémas.

Le scénario est de Dominic James, qui est aussi producteur et principal actionnaire des Productions La Fête, entreprise fondée par le regretté Rock Demers, initiateur et grand architecte des premiers Contes pour tous. Sébastien Gagné («Lâcher prise, «Nuit blanche», «Le chalet») est aux commandes du plateau à titre de réalisateur.

«C'est un honneur et un réel bonheur d'assurer la réalisation du film qui vient marquer le retour des Contes pour tous. Pour moi, c'est l'équivalent de réaliser un "Star Wars"! C'est notre devoir de former la nouvelle génération de cinéphiles et de nourrir leur imaginaire avec des histoires d'ici. L'enthousiasme généralisé lors de l'annonce me porte à croire que c'est une franchise dont on attendait le retour avec impatience... ce qui n'est pas sans ajouter une certaine pression!» a souligné M. Gagné.