Les deux frères abattus dans un braquage de banque ont tenté de rejoindre l’armée

Les deux frères de 22 ans, auteurs du braquage de banque à Saanich, sur l’île de Vancouver, avaient entrepris des démarches pour rejoindre les Forces armées canadiennes, selon le ministère de la Défense.

Isaac et Mathew Auchterlonie, originaire de Victoria, ont été abattus lors de la fusillade, après le braquage d’une succursale de la Banque de Montréal (BMO) qui a mal tourné, la semaine dernière.

Six policiers ont été blessés, dont un se trouve toujours en soins intensifs, après avoir subi trois interventions chirurgicales. «Il montre des signes d’amélioration jour après jour», a indiqué le chef de police de Saanich, Dean Duthie, dans un point de presse, mardi.

Mathew avait postulé pour rejoindre l’armée canadienne, mais il avait échoué à un test d’aptitude, tandis que son frère, considéré comme un passionné de l’armée, avait terminé en 2018 le programme Soldat d’un jour des FAC.

Les deux frères sont dépeints par leur entourage comme étant de plus en plus en colère et radicaux, frustrés et obsédés par les armes à feu et la «tyrannie gouvernementale», selon ce qu’a rapporté le «Globe and Mail».