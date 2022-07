QS en guerre contre la laïcité

Québec solidaire part en guerre contre la loi 21 et plaidera pour le droit de porter des signes religieux ostentatoires chez les employés de l’État, qu’ils soient en position d’autorité ou pas.

Alors que cette loi était parvenue à créer un consensus dans la population (consensus ne veut pas dire unanimité, évidemment), QS a décidé de le rompre.

Pire : QS décide de le rompre au moment où les tribunaux canadiens veulent la torpiller.

Religion

On pourrait voir dans ce positionnement un geste de déloyauté à l’endroit du Québec. D’autant que QS se rallie en la matière au PLQ – il n’est pas loin d’embrasser encore plus goulûment que lui le multiculturalisme canadien. C’est la course entre le PLQ et QS à savoir qui sera le plus diversitaire.

Posons-nous quand même la question : comment expliquer cette soumission au multiculturalisme ?

Par ralliement idéologique, probablement.

La gauche woke s’est convaincue que la poursuite du bien commun n’est plus que le masque, aujourd’hui, de la tyrannie de la majorité. Elle s’imagine même qu’une société qui impose ses références culturelles aux populations issues de l’immigration verse dans le néocolonialisme.

Insistons : autrefois, le colonialisme consistait à imposer sa culture chez les autres. Aujourd’hui, on l’assimile au fait d’imposer sa propre culture chez soi. Concrètement, l’islam s’installe en Occident sans faire de compromis. Plutôt que de s’occidentaliser culturellement, il cherche à nous islamiser en nous imposant sa conception du religieux.

Mais le positionnement de QS s’explique peut-être aussi par autre chose qu’une simple radicalisation idéologique.

On y verra un calcul électoral en deux temps. QS constate d’abord l’hégémonie de la CAQ chez les francophones, et ne se croit pas vraiment capable d’y faire de vrais gains.

Inversement, QS sent bien la fragilité du PLQ, qui était traditionnellement le parti auquel se ralliaient les populations issues de l’immigration. QS entend donc conquérir du terrain chez les électeurs du PLQ. Il s’agit d’une stratégie de clientélisme ethnoreligieux. Cette stratégie, sans le conduire à la victoire, pourrait lui permettre de progresser.

C’est la stratégie suivie par La France insoumise qui est un peu le parti frère de QS de l’autre côté de l’Atlantique. En devenant clairement multiculturaliste, il a obtenu l’appui de 69 % de l’électorat musulman. On peut croire que QS fait de semblables calculs, dans un contexte bien différent, bien évidemment.

Stratégie

À travers cela, on ne doit pas oublier une chose : la laïcité est essentielle. Elle ne permet pas seulement l’expression de notre identité, elle protège la démocratie de la pression des communautarismes religieux.

Si une enseignante peut porter le voile, est-ce qu’une autre peut porter un t-shirt sur lequel serait écrit : « Dieu n’existe pas, et s’il existe, il est misogyne » ?

Et pourquoi faudrait-il accorder un primat aux convictions religieuses plutôt qu’aux convictions politiques ? En quoi sont-elles existentiellement supérieures ?

Pourquoi ne pourrais-je pas, la prochaine fois que je donnerai un cours de sociologie du Québec, porter un t-shirt avec un slogan favorable à l’indépendance du Québec ou même aux couleurs de mon parti préféré ?