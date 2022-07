Réserve Port-Cartier–Sept-Îles, plus que de la pêche

LAC WALKER | Un séjour de pêche dans la réserve Port-Cartier–Sept-Îles vous fera découvrir le lac le plus profond du Québec, mais aussi une nature unique, avec ses falaises et des forêts qui s’étendent à perte de vue. Vous allez découvrir la richesse de la Côte-Nord.

La vedette incontestée du territoire est le lac Walker, avec ses truites mouchetées trophées.

« Nous pouvons offrir aux amateurs de pêche de la truite mouchetée, la chance de capturer des poissons trophées dans un lac unique au Québec », d’expliquer le directeur de la réserve, Danny Bacon.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

« Dans le lac Walker, le plus profond du Québec, les amateurs courent la chance de récupérer des spécimens de plus de cinq livres. Il est certain que ce type de prise ne se fait pas tous les jours, mais elles sont là. Les truites d’une livre et de deux livres ne sont pas rares », poursuit-il.

Pour naviguer sur cette véritable mer intérieure, il faut posséder l’embarcation en conséquence.

Il est certain qu’une chaloupe de 16 pieds avec un moteur de 15 forces et plus vous permettra de vous déplacer, mais si le mauvais temps se lève, vous pourriez être en problème.

Pour la pêche, rien de bien sorcier. « En début de saison, la pêche se fait à la tête du lac, là où les rivières Gravel et Schmon apportent aux truites beaucoup de nourriture. Il suffit de s’y rendre et de pêcher au lancer avec des leurres au choix du pêcheur. La couleur bleue est très appréciée des truites, d’expliquer le directeur. Pour le reste de la saison, la pêche se fait le long des caps de roches où les gens peuvent pêcher à la traîne. »

D’AUTRES OPPORTUNITÉS

Pour votre séjour au lac Walker, vous pourrez vous loger dans l’un des sept chalets entièrement équipés, pouvant recevoir de quatre à six personnes.

Vous pouvez utiliser le camping qui compte 50 places ou encore l’un des deux prêts-à-camper Étoile.

Cette réserve vous offre aussi la possibilité de découvrir un autre site exceptionnel de pêche, dans le secteur du lac Arthur.

« Nous avons là cinq chalets Modik, pouvant recevoir quatre personnes chacun avec tous les équipements nécessaires pour leur séjour. Nous offrons la pêche sur une quinzaine de lacs qui sont remplis de truites mouchetées, d’expliquer le directeur. Très souvent, les gens ne terminent même pas leur séjour, tellement la pêche est excellente et rapide. »

Nous avons été à même de le constater. Lors de notre passage, en l’espace de deux heures à peine, les membres du groupe avaient capturé leur limite de 20 truites chacun.

C’était hallucinant de vivre les morsures des truites affamées qui se jetaient sur nos leurres. Il y avait longtemps que je n’avais pas vu une telle chose.

Personnellement, je pêchais avec une Cami au centre bleu, alors que les autres pêchaient avec des Flashking, Lake Clear Deep et la Cami. Dans tous les cas, la couleur bleue était à l’honneur.

Vraiment, c’est une expérience à vivre. C’est ce genre d’aventure que vous offre cette réserve faunique.

Pour pêcher dans ce secteur, vous pouvez soit le faire dans le cadre d’un séjour dédié ou encore lors d’un séjour au lac Walker alors que vous pouvez prendre une journée pour vous amuser rondement en vous rendant au lac Arthur.

Vous pouvez aussi choisir la formule du séjour de sept jours, divisé entre le lac Walker et le lac Arthur. Dans les deux cas, vous pouvez utiliser votre embarcation personnelle.

Dans le centre-ville de Port-Cartier, la réserve offre aussi des séjours de pêche au saumon, dans les eaux de la rivière aux Rochers.

LA NATURE MAJESTUEUSE.

Lors d’un séjour dans cette réserve, on peut prendre le temps de découvrir la nature unique de la Côte-Nord. Sur les bords du lac Walker, devant les chalets et le camping, il y a d’immenses plages de sable fin, des plages qui n’ont rien à envier à celles du Sud.

Les montagnes, les falaises, la vallée glaciaire de la rivière MacDonald, tous ces panoramas sont à couper le souffle.

On peut alors découvrir la nature de ce coin du Québec, qui n’est à nulle autre pareille.

On peut voir les traces laissées par les glaciers et surtout la force qui se dégage de tout ce décor. Plusieurs sentiers de randonnée vous amèneront vers les sommets. Il ne faut pas oublier l’accueil chaleureux des habitants de ce coin de pays.

Si le cœur vous en dit et que vous désirez découvrir la réserve et ses charmes, vous pouvez vous rendre sur le site www.sepaq.com sous l’onglet réserve Port-Cartier–Sept-Îles ou encore téléphoner directement à l’accueil de la réserve à Port-Cartier au 418-766-2524.

Plusieurs aventures vous attendent !