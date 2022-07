Rihanna est la plus jeune milliardaire a avoir fait fortune par elle-même aux États-Unis

Rihanna est la plus jeune femme milliardaire a avoir fait fortume par elle-même des États-Unis, selon le classement Forbes des 100 femmes entrepreneures, cadres et artistes les plus riches du pays.

Selon Forbes, la chanteuse américaine de 34 ans vaut 1,4 milliard $, notamment grâce à son succès dans le secteur de la musique et à sa société de cosmétique. Sur l’ensemble du classement dévoilé fin juin, Rihanna se trouve à la 21e place des femmes a avoir fait fortume par leurs propres moyens les plus riches des États-Unis.

Devant elle, on retrouve notamment Kim Kardashian (16e place; 1,8 milliard $) ou encore Oprah Winfrey (10e place; 2,6 milliards $). Judy Love (3e; 5,2 milliards $), Judy Faulkner (2e; 6,7 milliards $) et Diane Hendricks (1re place, 12,2 milliards) se retrouvent sur le podium.

La plus jeune entrepreneure à faire partie du classement est Kylie Jenner. À seulement 24 ans, la sœur de Kim Kardashian vaut 600 millions $ et occupe la 41e place.

Selon le classement annuel de Forbes, la valeur nette combinée de toutes ces femmes a atteint 111 milliards $ cette année, en baisse de 6 % par rapport à l'année dernière.

Trente-huit des 100 femmes de la liste valent moins qu'en 2021, tandis que 51 sont plus riches que l’an dernier. Sept entrepreneures apparaissent pour la première fois dans la liste et sept autres y reviennent après être sortis du classement.

Parmi les nouveaux visages, on retrouve l’actrice Sandra Bullock (96e; 225 millions $), la juge de «Shark Tank» Emma Grede (77e; 360 millions $) et la fondatrice de Daily Harvest, Rachel Drori (80e; 350 millions $).