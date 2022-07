Tout un tour !

Photo courtoisie

Le 1er cocktail-bénéfice « FAiS un tour pour nos aînés » au profit de la Fondation pour les Aînés et l’Innovation Sociale (Fondation FAiS), présenté sous la présidence d’honneur de Robert Poëti, président-directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, le 9 juin dernier, dans la salle d’exposition du concessionnaire Porsche de Québec, a généré des profits de 57 215 $. La Fondation FAiS a pour mission de venir en aide aux aînés les plus vulnérables de notre communauté. Qu’il s’agisse de personnes âgées hébergées en CHSLD ou recevant des services de soins à domicile, la Fondation est présente pour améliorer leur qualité de vie et favoriser leur inclusion dans la communauté via des projets d’innovation sociale. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Robert Poëti, Sophie Gingras, directrice générale de la Fondation, et Paule Tremblay, présidente du CA de la Fondation FAIS.

Une page d’histoire se tourne

Photo courtoisie

Après 30 ans à la tête du Groupe APTAS, Lionel Bisson quitte la direction générale, sans toutefois quitter totalement l’entreprise, car il a accepté de continuer à œuvrer au service de l’entreprise adaptée à titre de responsable des projets spéciaux, fonction qu’il occupera à raison de deux jours par semaine. L’évolution du Groupe APTAS, sous la gouverne de Lionel Bisson, est remarquable : de 1 à 3 entités (Cartionek, Dextera et Environek) un chiffre d’affaires de 1,3 M$ en 1992 à 9,5 MS par année et de 24 à 125 employés, dont 80 avec des limitations fonctionnelles. De gauche à droite sur la photo : Lionel Bisson, Vital Labonté, président du conseil d’administration du Groupe APTAS et Karine Gravel, directrice aux opérations et nouvelles directrice générale du Groupe APTAS.

40 quatuors pour ses 40 ans

Photo courtoisie

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis tient aujourd’hui, à compter de 13 h, dans les allées du club de golf de Lévis, son tournoi-bénéfice, soit la 40e Classique Desjardins, qui devrait réunir 160 golfeurs et golfeuses, donc 40 quatuors. Le comité organisateur et la permanence de la Fondation ont décidé de revenir à la formule bien appréciée de type « départs simultanés », mais sur 12 trous seulement. Un cocktail dînatoire et un encan virtuel sont aussi à l’horaire. L’an dernier, la 39e Classique (photo) avait généré des profits de plus de 50 000 $.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 6 juillet 2021. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, annonce qu’une défenderesse réputée des droits et de la culture des Inuits, Mary Simon (photo), sera la 30e gouverneure générale du Canada.

Anniversaires

Photos courtoisie

Les jumeaux Pierre Martineau (photo de gauche), associé principal chez CadreSelect, recrutement de leaders et Jean Martineau (photo de droite), VP communications de l’Avalanche du Colorado (LNH), 61 ans...Isabelle Boulay, chanteuse québécoise, 50 ans...Yves Laroche, ex-skieur acrobatique de Lac-Beauport, 63 ans...Hélène Scherrer, députée de Louis-Hébert aux Communes (2000-04), 72 ans...George W. Bush, président des États-Unis (2001-2008), 76 ans...Sylvester Stallone, acteur américain (Rocky), 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 juillet 2016 : J.Jacques Samson (photo), 66 ans, réputé chroniqueur et analyste politique du Journal de Québec... 2020 : Ennio Morricone, 91 ans, maestro italien auteur de centaines de musiques de film et double oscarisé et réputé pour les bandes originales des westerns spaghettis... 2019 : Joao Gilberto, 88 ans, musicien brésilien, l’un des pères de la bossa-nova qui immortalisa avec Stan Getz La fille d’Ipanema... 2018 : René Tremblay, 91 ans, ex-sportif du Québec, ex-bénévole Tournoi pee-wee pendant 30 ans... 2009 : Madeleine Lévesque April, 70 ans, la mère d’Alain April, du Bonne-Entente à Québec... 2007 : Gilles Cloutier, 63 ans, comédien québécois... 2005 : Richard Verreau, 79 ans, l’un des plus grands ténors du Québec... 2006 : Oriel Barrette, 90 ans, ténor québécois... 2003 : Gilles Tremblay, 73 ans, maire de Chicoutimi de 1967 à 1970... 1990 : Jean-Maurice Bailly, 70 ans, un des piliers du réseau français de Radio-Canada... 1971 : Louis Armstrong, 71 ans, trompettiste et chanteur.