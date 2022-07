Un auteur d’Alma dans trois pays scandinaves

Jean-Luc Doumont fait la fierté des gens du Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’auteur d’origine belge établi à Alma depuis des années verra ses trois récents thrillers – écrits depuis 2020 et ayant connu un bon succès au Québec – traduits en norvégien, en suédois et en danois.

« C’est complètement fou », lance Jean-Luc Doumont, dont les romans seront traduits et publiés dans trois pays scandinaves réputés pour leur culture de polars. « Il y a très peu de romans qui s’exportent. Michel Jean est pour moi une inspiration en ce sens : il a réussi à exporter ses histoires qui touchent les gens à travers le monde. Je crois que quand on a une bonne histoire écrite avec le cœur, cela marche. »

Ses trois histoires écrites avec le cœur ont pour héros Clark Thompson, un journaliste fouineur et vif du New York Times et Clara Lee, une avocate se battant bec et ongles pour défendre ses idéaux. Un duo d’enquêteurs aux personnalités bien définies qui ont su plaire aux éditeurs d’ici et d’ailleurs.

« En mai 2020, j’ai fait une publication sur les réseaux sociaux annonçant que j’avais terminé mon premier thriller, S’enfuir et après, explique-t-il. Trois maisons d’édition m’ont écrit pour le lire et trois semaines plus tard, je recevais trois propositions de publication. »

Engouement

Cinq mois plus tard, son roman se retrouvait en librairie et le mois suivant, il était en rupture de stock. Depuis, trois réimpressions ont été faites de ce roman basé sur l’histoire vraie d’un fugitif ayant tué toute sa famille et d’un autre homme ayant été arrêté à sa place, par erreur. « Je me suis demandé : si cela se passait aux États-Unis, comment cela serait-il traité ? » explique l’ancien journaliste.

Le tome 2 (Je ne suis pas mort, je dors) sorti en avril 2021 et le tome 3 (Dossier D) lancé en mars 2022 des enquêtes de Thompson et Lee ont suscité un engouement semblable. Le tome 2 en est aujourd’hui à deux réimpressions.

C’est en visionnant un documentaire sur la cyberattaque qu’a subie TV5 à Paris en 2015 que l’écrivain a eu l’idée d’adapter sa plus récente histoire... avec des Russes qui attaqueraient CNN !

C’est ce troisième tome, collant étrangement à l’actualité, qui sera d’abord publié en Norvège en 2023, puis au Danemark et en Suède. Des éditeurs d’Italie, d’Espagne et d’Angleterre ont aussi manifesté leur intérêt.

Sardou et Fiori

Jean-Luc Doumont a choisi trois titres de chansons de son idole Michel Sardou pour intituler ses trois premiers thrillers. Également admirateur de l’œuvre de Serge Fiori, il a obtenu la permission du membre du légendaire groupe Harmonium d’utiliser des titres de ses chansons pour ses prochains romans.