Il y a une vingtaine d’années, Nathalie Leclerc frappait à la porte de Pierre Karl Péladeau et de Québecor pour obtenir un soutien financier pour l’Espace Félix-Leclerc. Sans cette aide, la survie de ce lieu serait devenue complexe.

« Pierre Karl et Julie Snyder m’avaient reçue, à l’époque, à bras ouverts. Il a dit oui tout de suite », a raconté la fille de Félix, lors du spectacle-bénéfice annuel de la Fondation Félix-Leclerc.

« Quelques années plus tard, l’aide se concrétisait. Pierre Karl m’a dit qu’il était pour être toujours là. Il m’en a fait une promesse », a raconté la directrice honoraire et fondatrice, dans le lieu où l’histoire de son père est racontée.

Le président et chef de la direction de Québecor a réitéré cette promesse, hier, quelques minutes avant la prestation de Guylaine Tanguay.

« Nous serons toujours là », a-t-il lancé devant la centaine de personnes présentes.

Pour Pierre Karl Péladeau, il était naturel de participer à l’émergence et au développement de cet espace situé à Saint-Pierre sur l’île d’Orléans.

« Nous devons une reconnaissance à Félix Leclerc qui est un grand personnage et un grand citoyen », a-t-il dit.

En entrevue, le président et chef de la direction de Québecor a précisé que l’auteur, compositeur et interprète était un pilier de la culture québécoise et de la chanson, et un vecteur d’identité et de reconnaissance.

« C’est un investissement qui va au-delà de l’argent. Ça fait partie de notre ADN. On fait partie d’une collectivité et on y investit de façon permanente », a-t-il dit.

Nathalie Leclerc est convaincue que la survie de l’Espace Félix-Leclerc, qu’elle a créé le 24 juin 2002, aurait été difficile et complexe.

« Ce n’est pas facile de faire vivre un lieu culturel. C’est nécessaire d’avoir des mécènes. Le gouvernement fait son possible, mais il ne peut pas tout faire », a-t-elle laissé tomber.

Clin d’œil à Félix

La fille de Félix avait 33 ans lorsque l’Espace Félix-Leclerc a ouvert ses portes. Le lieu est un centre d’interprétation et une petite salle de spectacle intimiste.

« J’étais têtue et je voulais le faire. C’est un rêve que j’avais et qui est toujours là 20 ans plus tard », a-t-elle ajouté.

Guylaine Tanguay se produisait pour la toute première fois à l’Espace Félix-Leclerc.

« C’est tout un honneur d’être chez Félix Leclerc avec ma musique country. On sent une espèce de magie en mettant les pieds ici », a-t-elle lancé, avant d’interpréter L’arbre dans ses feuilles, Cap enragé, Travailler c’est trop dur et La ballade de Jean Batailleur de Zachary Richard.

Elle a offert sa reprise de J’ai besoin d’un ami de Ginette Reno que l’on retrouvera sur l’album Vos coups de cœur à ma façon, qui sera lancé le 23 septembre. Elle a aussi fait « yodeler » le public.

Elle a, bien sûr, profité de l’occasion pour offrir sa version du Petit Bonheur de Félix. Une chanson qu’elle a interprétée quelques fois par le passé et qui lui a valu une belle ovation.

L’Espace Félix-Leclerc accueillera, cet été, Damien Robitaille (29 juillet), Natasha Kanapé (13 août), Jay Scott (18 août), Sara Dufour (19 août) et Stéphan Côté et son hommage à Félix (23 août).

Un coup de pouce pour la culture d’ici

Plusieurs personnalités, artistes et mécènes ont participé, hier, à la soirée-bénéfice annuelle de la Fondation Félix-Leclerc, qui soutient l’Espace Félix-Leclerc. On note notamment les vedettes Jacques Michel et Guylaine Tanguay, qui s’est produite en spectacle pour l’occasion.

