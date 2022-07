Une première féminine chez les Devils

Les Devils du New Jersey ont promu mercredi Kate Madigan au poste de directrice générale adjointe, faisant d’elle la première femme de l’histoire à assumer cette fonction au sein de leur organisation.

Celle qui occupait le siège de directrice responsable des opérations et de la gestion du hockey depuis l’automne 2020 épaulera le DG Tom Fitzgerald en ce qui concerne notamment les transactions, les mouvements de personnel et la mise en place d’une formation aux niveaux amateur et professionnel.

«Je suis fière d’effectuer ce pas dans ma carrière, a-t-elle mentionné au site officiel du club. Je souhaite travailler avec ce groupe pour améliorer les Devils chaque jour et favoriser le retour sur la voie du succès, ce que nos partisans attendent et méritent. Je suis non seulement excitée par le présent de cette équipe, mais aussi par ce qu’elle sera.»

Ailleurs dans la Ligue nationale, une annonce similaire avait été effectuée par les Maple Leafs de Toronto la veille. Le DG Kyle Dubas comptera sur Hayley Wickenheiser comme adjointe en 2022-2023.