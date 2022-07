BEAUDOIN, Dr André



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 17 juin 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé Dr André Beaudoin, fils de feu Charles-Auguste Beaudoin et de feu Ida Boudreau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Francine Samson; ses enfants : Louise (Claude Emond), Pierre (Danyelle Bédard), Anne, Jean (Gladys Caron) et Anne Sophie (Martin Delisle); ses petits-enfants : Philippe, Michel, Edouard, Arnaud, Maïka Rose et Victor; ses frères : feu Gérard (Alice Bois), feu Claude, Raymond (feu Liette Robichaud-Beaudoin) et Gilles (feu Mariette Beaudoin), feu Jacques (Florence Pitre); ses sœurs : feu Paulette (feu Marcel Beaudoin), Isabelle (Irvine Keeley), Micheline (Maurice Dumont), Ginette (Gary Keeley) et Mireille (feu Robert Mercier). Il laisse également dans le deuil la famille Jobidon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes et de la Maison Beauport pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO à l'Institut de santé mentale du Québec, au 2601, chemin de la Canardière, bureau J-9000, Québec (Québec) G1J 2G3. tél.: 418 456-6084, site Web : https://fondationcervo.com/