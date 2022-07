DUCHESNE, Martin



À sa résidence de Sainte-Croix, le 19 juin 2022, à l'âge de 65 ans, est décédé Monsieur Martin Duchesne, autrefois de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, époux de Madame Edith Plourde. Il était le fils de feu Ghyslain Duchesne et feu Yvonne Fortin.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, Edith, son fils Guillaume (Émilie Boissonneault).Sont également dans le deuil ses frères et sœurs : Jeannot (Claudette Grenon), Gaétan (Chantale Fortin), Linda (Gaétan Goderre), Manon (Jeannot Ouellet), Danielle (Mario Gauthier) et Odette. Sont affectés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plourde : Annie (Roger Bergeron), Marc (Guylaine Harvey) et Éric (Line Guérin), ainsi que plusieurs neveux et nièces des deux familles.