CANTIN, Jeannine



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 juin 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Jeannine Cantin. Elle était l'épouse de feu monsieur Raymond Lachance et la fille de feu monsieur Arthur Cantin et de feu madame Irma Lachance. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Line (Jean-Guy Drolet), Sylvie, Stéphane (Lise Roger); ses petits-enfants : Marie-Claude, Valérie, Maxime, Nicolas, Joëlle, Antoine, Guillaume et Coralie, ses 6 arrière-petits-enfants; son frère Gilles (Nicole Bouchard); ses sœurs : Louisette (feu Fernand Durand), Monique (Claude Binet) et Claire (feu John White); son beau-frère Jean-Marie Lachance (Lucie Beaubien); sa belle-sœur Pierrette Lachance; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, au 2375, avenue de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3, téléphone : 1-800-363-0063, site Web : www.fqc.qc.ca