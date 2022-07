ROCHAT, Étienne



Monsieur Étienne Rochat, fils de feu monsieur Jean Rochat et de feu madame Berthe Raymond, est décédé à l'Hôtel-Dieu de Lévis le 6 juin 2022, à l'âge de 79 ans. Il demeurait à Charny. Il laisse dans le deuil sa conjointe madame Lyse Nolet, ses enfants: Isabelle (Christophe), Désirée et Stéphane, ainsi que leurs mères Nicole Laroche et Rafaëlle Roy; sa petite-fille Agathe; ses frères et sœurs: feu Philippe (Anne-Lise), Nelly (feu Alain), André (Yvette), Jean-Marc (Françoise) et Joël (Éliane); les enfants de sa conjointe Etienne et Alexis, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nolet: Francine (Jacques), Renaud, Hélène (Francis), André (Lyne) et Blaise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s de la Suisse, du Québec et d'Haïti. La famille tient à remercier tout le personnel de la Demeure au Cœur de Marie ainsi que le Dr Labadie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds de la relève scientifique Famille Lucius-Belzile de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Le Fonds a pour objectif de promouvoir le développement de la relève scientifique en soutenant le financement de l'accession des étudiants en sciences de l'agriculture et de l'alimentation aux programmes de 2e et 3e cycles.La famille vous accueillera auà compter de 13 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le mercredi 13 juillet à 17 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".