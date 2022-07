THÉRIAULT, Georgette



Paisiblement, entourée d'amour et de douceur, à la Résidence Côté Jardins Québec le 9 juin 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Georgette Thériault, épouse de feu monsieur Jacques Bergeron et fille de feu Émile Thériault et de feu Maria Poulin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Line (Pierre LeBel) et Paule (Pierre Levasseur); ses trois petits-fils: François LeBel (Isabelle Medeiros), Philippe LeBel (Dorothée Fournier- Lessard) et Simon LeBel (Audrée-Anne Bélanger); ses arrière-petits-enfants: Élie, Béatrice, Henri, Emma, Thomas, Arthur, Jeanne, Sophie, Hubert, Anaïs; sa belle-mère feu Lucienne Lamontagne (feu Émile Thériault); ses demi-frères: feu Réjean Blais (Gaétane Blanchet) et Yves Blais; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron: feu Fernande (feu Léo Grenon), feu Georgette, Françoise (feu Arthur Martin), feu Louisette (feu Laurent Letarte), feu Gilles (feu Gisèle Labbé), feu Claude (Lucia Bélanger), feu Gabriel (Lucienne Linteau), Monique (Robert Patry), feu Lise (Bob Tuppert), Lucie (feu Marcel Moineau), feu Émile (Céline Fontaine), feu Jean-Paul; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Ses filles tiennent à remercier le personnel de la Résidence Côté Jardins Québec, qui a su veiller sur leur mère avec bienveillance et dévouement et pour les bons soins qu'ils lui ont prodigués, ainsi que l'accompagnement lors de son envol. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC : 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, site Web: www.coeuretavc.ca ou encore à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins: 4770, rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) G3A 0K9, tél.: 418-872-4936.